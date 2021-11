Exviceministro del MTC sobre ministro Silva: “En el Congreso, él no dijo la verdad”

Carlos Sotelo, exviceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), negó que la Contraloría General de la República haya encontrado un conflicto de intereses entre él y Sothelo Innovations S. A. C., empresa donde fue gerente general desde mayo de 2018, motivo por el cual el ministro del sector, Juan Silva, dio concluida su designación como viceministro.

Asimismo, aseguró que laboró en el MTC desde el 10 de setiembre de este año, y expresó su sorpresa por que se diga que existe un conflicto de intereses, ya que, según dijo, había renunciado a la gerencia de la mencionada empresa el 16 de agosto, antes de que sea funcionario.

“Algo se rumoreaba, pero a mí sí me sorprendió (lo que dijo Juan Silva en el pleno). Una cosa son los rumores y otras los hechos. Uno piensa que las personas van a actuar bien, de buena fe, van a decir la verdad, pero lo que ocurrió en el Congreso es que el ministro no dijo la verdad totalmente ”, manifestó durante una entrevista en Canal N.

PUEDES VER: Ejecutivo da por concluida la designación de viceministro de Comunicaciones

Este pronunciamiento de Sotelo se da luego de que el titular del MTC, Juan Silva, respondiera 41 preguntas del pliego interpelatorio en el Congreso el último jueves sobre presuntas irregularidades en las designaciones de dicha cartera.

“Dice el ministro que él me cesa porque omití información sobre un conflicto de interés. Ambas cosas son falsas. Yo no omití ninguna información. Cuando ingreso al ministerio yo presenté mi currículo y ahí aparecía que mi último puesto de trabajo fue como gerente general de la empresa Sothelo Innovations, de la cual, actualmente, no soy dueño”, aseveró.

De acuerdo a Carlos Sotelo, el 20 de agosto, el directorio de Sothelo Innovations S. A. C. aprobó su renuncia como gerente general. Por ello también aseguró que quedó “desvinculado de la empresa”.

“Como había rumores contra mi persona, la empresa decidió renunciar a la concesión de una obra el 2017. Para evitar rumores, la empresa renuncia, y el 15 de setiembre la empresa presenta una carta de solicitud diciendo que renuncia a la concesión”, añadió.

De igual manera, aseguró que conoció a Juan Silva en el momento en que se confirmó la transferencia de cambio de gobierno.