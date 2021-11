Pedro Francke afirma que moción de vacancia generará incertidumbre en las inversiones

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, afirmó esta mañana que la moción de vacancia impulsada por la parlamentaria Patricia Chirinos, de Avanza País, en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, generaría un escenario de incertidumbre en cuanto a las inversiones. Francke aseguró que la situación es preocupante, porque ya se ha visto en años anteriores.

“La incertidumbre siempre es un factor que tiende a detener las inversiones y cuando se presenta una moción de vacancia genera una situación de incertidumbre, fragilidad institucional . Esto ya lo hemos visto en el pasado y es preocupante por ese lado”, señaló el titular de Economía y Finanzas para RPP.

Asimismo, mencionó que si bien las posibilidades de que la moción de vacancia apoyada por las agrupaciones políticas de derecha Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País tiene pocas posibilidades de prosperar, contribuiría con la inestabilidad y va en contra de los acuerdos de concertación que se habían realizado con el Congreso en cuanto al presupuesto público del 2022.

“ No me parece congruente, si tenemos planes concertados para el próximo año , que se plantee una moción de este tipo, me parece contradictorio”, agregó.

En respuesta a esta iniciativa, el titular de Economía y Finanzas destacó la importancia en renovar esfuerzos en cuanto a la concertación.

Pedro Francke afirma que asistirá al Congreso si lo citan para aclarar el tema

Por otro lado, el ministro Pedro Francke manifestó que en caso sea citado por el Congreso para informar sobre las contrataciones de su hija con el Estado, asistirá “sin ningún problema”.