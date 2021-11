Juez del caso Los Hijos del Cóndor: “No hubo adelanto de opinión”

El último jueves 25 de noviembre, en horas de la noche, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, a través de una carta a la opinión pública, denunció una supuesta parcialización del juez de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia Arequipa, José Málaga Pérez, quien tiene a cargo la audiencia del caso Los Hijos del Cóndor.

Entre los puntos abordados en el documento, Cáceres señala que el juez ya condenó de forma anticipada a cada uno de los detenidos sin hacer la previsión de que existe la presunción de inocencia y sin seguir el debido proceso. Asimismo, indicó que iniciará una huelga de hambre.

El juez Málaga, por su parte, en este tercer día de la lectura de la resolución del pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Cáceres Llica, siete funcionarios y consejeros regionales de Arequipa, sostuvo que “ no hubo adelanto de opinión . “Lo que hemos dicho a partir de la resolución es que hay graves y fundados elementos de convicción que dan alto grado de sospecha de que los imputados conforman una organización criminal y el delito de cohecho”, agregó.

Precisó que cuando se empieza a dictar la resolución, el juzgador ya tiene un criterio establecido, en ese contexto es que emite el pronunciamiento.

El magistrado admitió que pudo haber un error, en algún momento, al pronunciar la palabra “acreditado”, un vocablo normalmente utilizado en la etapa de juzgamiento. No obstante, corrigió el mismo en el marco de la resolución que dicta por tercer día consecutivo. “Una palabra no destruye el contexto. Pensar así es equivocado. Ello no es causal de nulidad y no cambia el sentido del pronunciamiento”, remarcó.

El dictamen determinará si el gobernador afronta la investigación en la cárcel o en libertad con restricciones.

Carta Elmer Cáceres Llica

Carta Elmer Cáceres, primera parte. Foto: difusión