Elmer Cáceres Llica: juez ordena 24 meses de prisión preventiva contra gobernador de Arequipa

Luego de 23 días de audiencias, finalmente este viernes 26 de noviembre, el juez de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción de Funcionarios, José Málaga Pérez, ordenó el encarcelamiento del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, como parte de la una medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

De acuerdo al juez Málaga Pérez existen graves y fundados elementos de convicción (pruebas e indicios) que vinculan a Cáceres Llica con los delitos de organización criminal y cohecho. Desde el último miércoles 24 noviembre, el magistrado dio lectura a los audios transcritos y otros documentos que demostrarían que el gobernador de Arequipa así como dos consejeros regionales, cuatro funcionarios y un dirigente formaron una posible organización delictiva Los Hijos del Cóndor que operaba desde el Gobierno Regional de Arequipa.

Varios de los audios son contundentes y dan cuenta de las conversaciones de Cáceres Llica para coordinar una serie de acciones para favorecer a los consejeros regionales con terrenos y puestos de trabajo a cambio de que estos protejan a sus funcionarios más importantes así como que eviten fiscalizar su gestión allanándole el camino.

Asimismo, determinó que Cáceres Llica podría recibir una condena superior a los 19 años de cárcel. Solo en el caso de organización criminal le correspondería 15 años debido a que, al parecer, lideraba este grupo, y por cohecho, recibiría cuatro años de condena. Asimismo, consideró que no tiene arraigo laboral toda vez que incurrió en los presuntos delitos aprovechando su cargo como gobernador regional.

Bajo estas circunstancias, determinó que Elmer Cáceres Llica sea trasladado a una establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones a la presunta organización criminal Los Hijos del Cóndor que, al parecer, lideraba el gobernador.

Hay que precisar que la Fiscalía especializada en delitos de corrupción acusa a la autoridad de presuntamente ofrecer prebendas, obras, dinero en efectivo y terrenos , en complicidad con funcionarios y asesores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), a consejeros regionales para que no fiscalicen su gestión.

Consejeros regionales y funcionarios

“Los Hijos del Cóndor”, de acuerdo a los argumentos expuestos por el Ministerio Público, operaron en el GRA entre 2019 y 2021 . Cáceres con el aval de funcionarios de confianza como Gregorio Palma (gerente general), Marcelo Córdova (exjefe de Autodema), Napoleón Ocsa (jefe de Autodema), Wilfredo Leodan Llayqui (asesor), habría entregado dinero en efectivo, obras y terrenos a los consejeros “aliados”, entre ellos Veto Bernal y Jeimi Flores para blindar la gestión de la autoridad regional de Arequipa. En la red, también está involucrado el dirigente de Pampas Bayas, Mario Jacobo Jacobo.

En el caso de los funcionarios, de ser encontrados culpables del delito recibirían condena efectiva, de acuerdo al juez Málaga Pérez, de igual modo, el dirigente Mario Jacobo. En el caso de los consejeros, estos recibirían como mínimo 13 años de posible condena.

Contra todos los implicados, el juez anticorrupción dispuso orden de encarcelamiento, a excepción de Leodan Llayqui quien deberá pagar un caución de 50.000 soles para evitar la cárcel, en caso de incumplimiento será recluido en un penal.

Negó todo

La lectura de la resolución estuvo precedida con la “última palabra” concedida por el juez a los imputados. Cáceres, quien lucía impaciente y por momentos parecía rezar, fue el primero en hacer sus descargos.

“Nunca he creado una organización criminal ni favorecido a ningún consejero (…) la consejera Chriss Díaz constantemente me llamaba me pedía obras, departamentos y una serie de gollerías, las que nunca le otorgué”, señaló el último miércoles.