Kelly Portalatino denuncia que Fuerza Popular está boicoteando la comisión que preside

La congresista de Perú Libre Kelly Portalatino denunció que trabajadores de Fuerza Popular e integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacifico boicotean su labor como presidenta de dicho grupo de trabajo. Asimismo, consideró que se trataría de un acoso político por parte de la bancada naranja.

“Quiero hacer una denuncia pública en calidad de presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacifico. Durante las últimas sesiones ordinarias, he sido víctima de acoso político y de obstrucción por parte de los trabajadores de la bancada de Fuerza Popular. Dentro de ellos tenemos al señor Alex Quilca (...) y la señora Carmen Lozada, que es parte de la época de Montesinos”, dijo a la prensa.

Portalatino calificó de lamentable las acciones realizadas en su contra y afirmó que se han acercado a la sala Bolognesi para tomar fotografías en actitud sospechosa.

“Es lamentable que se mantengan estos tipos de acciones por parte de esta bancada, quienes —durante la sesión ordinaria— se han acercado de manera sospechosa a la sala Bolognesi, lugar donde se efectúa dicha sesión, y se han realizado tomas fotográficas y demás acciones irregulares que no responden a la actividad parlamentaria como asesores de dicha bancada”, mencionó.

Por otro lado, criticó que los congresistas Elvis Vergara, Adriana Tudela y Segundo Acuña no asistan a las sesiones de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacifico sin alguna justificación.

“Hago un llamado de atención a los parlamentarios que pertenecen a esta comisión de Alianza del Pacífico, quienes — de forma reiterada— no asisten a la sesión ordinaria , tal como es el caso de los congresistas Elvis Hernán Vergara Mendoza, de Acción Popular y vocero actual; Adriana Tudela Gutiérrez, de Avanza País, quien ha azuzado desde los primeros días para la vacancia presidencial; y Segundo Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso”, aseveró.

De acuerdo con la parlamentaria de la bancada oficialista, estos acontecimientos estarían motivados por intereses personales, ya que le habrían ofrecido otra comisión.