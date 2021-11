Guillén sobre vacancia presidencial: “Es una estrategia dirigida a derrocar un Gobierno legítimo”

El ministro de Interior, Avelino Guillén, sostuvo que la moción de vacancia presidencial, que se viene gestando desde el Congreso de la República, es una estrategia política dirigida a derrocar un Gobierno “legítimo, elegido por la voluntad popular”. Al respecto, aseveró que quienes están detrás de la destitución de Pedro Castillo son los que no aceptaron la derrota electoral y alegaron fraude a pesar de que el sistema electoral y los observadores internacionales reconocieron su legalidad.

“Esto es una estrategia que empezó el 28 de julio. Desde que juramentó Castillo, no aceptaron la derrota electoral . Alegaron fraude. Plantearon ciento de recursos de nulidad, todos desestimados por el sistema electoral. Y acto seguido, una vez que pasó una semana, ya estaban hablando de vacancia. (...). Esto es una estrategia política dirigida a derrocar a un Gobierno legítimo, elegido por la voluntad popular fruto de la mayoría”, dijo el titular del Mininter en entrevista a RPP.

Guillén señaló que los argumentos de la moción de vacancia presidencial, presentada por la congresista Patricia Chirinos y avalada por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, se basan en apreciaciones subjetivas. En ese sentido, mencionó que el presidente Pedro Castillo no forma parte de la investigación fiscal sobre los aportes de campaña de Perú Libre en los últimos comicios electorales, tal como plantea el documento que busca vacar al mandatario.

“El profesor Castillo fue un invitado de Perú Libre. No ha tenido intervención en el manejo de los recursos”, sostuvo. Sobre este asunto, comentó que la imputación contra la vicepresidenta Dina Boluarte no tiene mayor sustento, aunque aclaró que ello lo determinarán las investigaciones.

“Acá es claro. Quieren vacar a Castillo y luego acometer contra Boluarte” , dijo.

Guillén: “¿Qué gobernante no comete errores?”

En la misma entrevista, el ministro Guillén reconoció que el Gobierno de Pedro Castillo ha cometido errores. En ese sentido, resaltó la falta de comunicación que tiene el jefe de Estado con la prensa. También manifestó que la designación de Barranzuela en la cartera de Interior fue otra equivocación. No obstante, sostuvo que estos desaciertos no pueden servir de argumento para vacar al presidente.

“ Ha habido muchos errores, pero ¿qué gobernante no comete errores? Eso no puede servir de argumento como para plantear una vacancia por una apreciación subjetiva. Es decir, si me piden mi apreciación sobre el Congreso, voy a pedir su disolución. Eso sería antidemocrático”, declaró.

Asimismo, comentó sobre la reunión que sostuvo con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno el jueves 25 de noviembre.

“Ayer hemos intercambiado idea en relación al contenido de la vacancia. Yo he sido claro en señalar que esto es un golpe de Estado, es una vulneración a la voluntad popular”, mencionó.