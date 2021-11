AAR: “¿Vacarán o no vacarán al presidente Pedro Castillo?”

La derecha extrema del Congreso de la República logró juntar los votos necesarios para presentar la moción de vacancia por incapacidad moral contra Pedro Castillo. La institución de María del Carmen Alva discutirá el próximo 7 de diciembre si se admite a trámite la iniciativa promovida por la congresista de Avanza País Patricia Chirinos.

Augusto Álvarez Rodrich indicó que cabe la posibilidad de que la “izquierda bruta y achorada” (IBA), dirigida por Vladimir Cerrón, se sume al pedido de destitución.

Tras oficializarse la moción de vacancia, el vocero del partido del lápiz, Waldemar Cerrón, declaró que la bancada está evaluando apoyar la iniciativa.

Aunque el conductor de LR+ considera de que el Parlamento no posee los 87 votos necesarios para destituir a Castillo Terrones, advirtió que es posible que el Congreso siga presentando mociones de vacancia hasta lograr su objetivo, como en el caso de PPK y Martín Vizcarra.

Agregó que gestar un buen gobierno es el mejor antídoto para evitar el uso de esta figura constitucional.

“La pregunta es: ¿Vacarán o no vacarán al presidente Pedro Castillo? Yo creo que no, que no cuentan con los votos”, analizó.

AAR señaló que el profesor cajamarquino no está capacitado para el cargo. Sin embargo, fue elegido legítimamente en las elecciones 2021 por el pueblo peruano.

“Lo que requiere es un buen equipo de gobierno. Más allá de los acuerdos para superar esta vacancia presidencial, lo que se requiere es armar un buen gobierno que saque el país adelante”, sustentó.

Desde su punto de vista, el centro político puede ser el salvavidas de Pedro Castillo para que reajuste su círculo más cercano y conforme un equipo que cambie el rumbo de su gobierno.