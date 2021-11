Arequipa: congresistas Esdras Medina y Diana Gonzáles firmaron moción de vacancia

Dos congresistas de Arequipa permitieron que el pedido de moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo ingrese a mesa de partes del Congreso. Se trata de los legisladores Esdras Medina de Renovación Popular y Diana Gonzáles de Avanza País.

La firma de estos últimos dos congresistas se encuentra en el documento presentado por Patricia Chirinos, de Avanza País, que recolectó un total de 28 firmas. Con ello, el Pleno decidió que el próximo martes 7 de diciembre se determinará si se admite a debate la vacancia del presidente Pedro Castillo. La cantidad de votos necesaria para que sea admitida es de 52 (40% de los parlamentarios).

Días atrás, Medina, actual presidente de la Comisión de Educación del Congreso, se refirió al presidente Pedro Castillo con respecto a la promulgación de la ley que amplía el bachillerato automático hasta el 2023. El congresista cuestionó al mandatario.

PUEDES VER: María del Carmen Alva notifica a Pedro Castillo sobre moción de vacancia presidencial

“Lamentamos que el presidente muestre una vez más su intención de no tender puentes de acercamiento con el Congreso de la República al no reconocer la labor legislativa y no considerar, en el acto de promulgación, a los integrantes de la Comisión de Educación, ni al suscrito en calidad de presidente y también autor de la iniciativa legislativa”, sostuvo Medina a Correo.

¿Qué es la vacancia por incapacidad moral?

La vacancia por permanente incapacidad moral es la segunda causal para la defenestración del presidente de la República, según lo contempla el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú del año 1993. Sin embargo, no existe una definición concreta sobre lo que implica su contenido, y su interpretación queda en manos del Congreso de la República.

Se requieren alianzas

A pesar de que Chirinos consiguió 28 votos que avalan su petición, la oposición suma un total de 43 votos si se incluye a las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

Sin embargo, esta cifra no es suficiente para validar dicho pedido, pues tendrán que buscar consensos con otras bancadas para llegar a la cifra de 52 votantes.

De aprobarse el debate en el Congreso, se mandaría a una nueva votación en la cual solo se vacará a Pedro Castillo si se consigue un total de 87 votos.