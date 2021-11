Carta de Samanta, la agente encubierta que se infiltró y delató a Elmer Cáceres Llica

Samanta Miranda es el nombre de la agente especial que se infiltró en el entorno del gobernador de Arequipa , Elmer Cáceres Llica, para poner al desnudo la forma en que esta gestión operaba. Desde su posición logró grabar todo lo que ocurría y los actos de corrupción que se perpetraban en torno a un caso en el que ella fue la principal aportante de pruebas e indicios.

Fueron precisamente una serie de audios reveladores los que pusieron en jaque al gobernador de Arequipa y a sus hombres de confianza, así como a algunos consejeros regionales. Varias de estas personas serán recluidas en prisión esta misma noche, otros se encuentra prófugos y un grupo más decidió colaborar con la justicia.

Los audios fueron el principal aporte de Samanta y la columna vertebral de la investigación del Ministerio Público, cuyas transcripciones fueron leídas en la audiencia de prisión preventiva que concluyó con la orden de encarcelamiento de Cáceres Llica y otras seis personas a altas horas de la noche de este viernes 26 de noviembre.

La carta de Samanta fue publicada a través del Facebook de la consejera regional Crhiss Díaz Montoya.

La agente especial hizo un llamado de atención a los medios de comunicación por la forma en que se manejaron los audios y a las autoridades encargadas del caso, ya que consideró que daban una conferencia de prensa a medios y ni siquiera la protegieron como debía ser. En este caso llegaron, procedentes de Lima, altos mandos policiales y un fiscal superior del Ministerio Público, quienes aparecieron en diversos medios sin preocuparse por lo que ocurría con la principal aportante de las pruebas.

Carta de Samanta, la agente que delató a Cáceres Llica

“Samanta nunca traicionó a nadie en su vida que no se lo hubiera merecido. Gracias, agente especial Samanta.

Samanta tenía 24 cuando interpuso la denuncia, la llamaron TP 004-2019. Le habían ofrecido dos parcelas valorizadas por medio millón de soles a cambio de su voto en una interpelación. La recuerdo ese día, tenía miedo y no la juzgo, era la decisión que cambiaría su vida, pidió perdón en silencio a sus padres y hermanos, y continuó.

Su abstención le costó portadas en los diarios, comentarios denigrantes en redes sociales y hemorragias nasales. Su desesperación solo podía apagarse con su conciencia, lo que ella ignoraba era que recién empezaba.

En enero del 2020, a su pedido, la convirtieron en agente especial. Tuvo que agenciarse con sus propios dispositivos para grabar. Llevaba un celular pegado al cuerpo con cinta de embalaje y se encomendaba a Dios cada mañana para no ser descubierta. Su vida corría riesgo, pero ella no lo medía. En alguna de tantas, Elmer Cáceres Llica, en total estado de ebriedad, realizaba disparados con el arma de fuego de su seguridad lanzando advertencias a los presentes: ‘Si me traicionan, se joden’. Ella temblaba y entrelazaba los dedos.

Samanta logró identificar a los miembros integrantes de la red criminal liderada por Elmer Cáceres LLica y su modus operandi.

‘A cambio de no fiscalizar, denunciar e interpelar la gestión regional, el gobernador Elmer Cáceres Llica entregaba a través de sus funcionarios dádivas económicas, terrenos y obras a los consejeros regionales y funcionarios del Gobierno regional de Arequipa’.

Y así fue, Samanta recibió de forma directa, por parte de Elmer Cáceres Llica, S/ 3.000. Luego, acompañada de los consejeros regionales, recibió de los asesores del gobernador y, en presencia de este, S/ 10.000 y un whisky etiqueta azul. El dinero y whisky fueron entregados a la Policía Anticorrupción de Arequipa.

Se le ofreció también terrenos valorizados en millones de soles, tramitados por la Asociación Pampas Bayas, Sol Radiante y 4 de diciembre. Todo ello ahora bajo el manejo de la Fiscalía.

Samanta pudo identificar los dos modus por los cuales el gobernador, a través de sus asesores y funcionarios, coaccionaban a las empresas participantes en los procesos de selección. El primero, previo a la firma de contrato, las empresas eran extorsionadas para que entreguen dinero bajo la amenaza de quitarles la buena pro. Caso: Compra de equipos para la Compañía de Bomberos de Arequipa. El segundo, los consejeros aliados tenían carta abierta para colocar empresas y recibir a cambio su ‘diezmo’ por obras a partir de cinco millones de soles.

La investigación fue llevada desde octubre del 2019 hasta octubre del 2021; sin embargo, lo entregado no fue suficiente para recibir oportuna protección pese a que expuso ante las autoridades las amenazas y acoso sexual recibido.

Un día antes de la intervención, trabajó para el caso hasta las 11.00 p. m.; sin embargo, nadie le avisó de la misma. Se enteró seis horas después cuando despertó. Entre lágrimas y miedo intentaba explicar a su familia lo sucedido, pidiendo perdón, esta vez, en voz alta, abrazó a su madre, quien por momentos se desvanecía y continuó. Tuvo que trasladarse con sus propios medios. Los que debían hacerlo estaban en una conferencia de prensa, inflados de pecho, filtrando su identidad y descontextualizando los hechos.

Vio a su pueblo juzgarla, insultarla y reírse de su desprotección, apoyados por el lamentable procesamiento de la noticia. Mientras ella intentaba ponerse de pie para exigir protección para su familia.

Samanta no está ni triste ni feliz por las consecuencias de su investigación. Samanta solo buscaba justicia para su país, impregnado por la corrupción. Esa misma justicia que debieron tener los padres, madres e hijos arequipeños que fallecieron por no conseguir una cama UCI u oxígeno en la pandemia mientras el gobernador se ahogaba en alcohol.

No importa que hayas cambiado tu vida, vivas ahora con miedos y espasmos por las noches porque, a pesar de todo, valió la pena. Te vas, sin ningún sol, pero a sabiendas de que realizaste tu trabajo y eso vale mucho más que los sucios millones que te ofrecieron.

Yo te agradezco, Samanta, por tu fuerza y sacrificios. Perdón por no haberte hecho justicia, pero hoy tu trabajo sirvió para reivindicar a Arequipa y el Perú.

Sulpayki Sam”.