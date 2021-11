Yhony Lescano sobre La Resistencia: “Alguien está financiando este tipo de actividades”

El excongresista y candidato presidencial Yonhy Lescano declaró sobre el ataque perpetrado por el grupo La Resistencia: “Ya han pasado de los insultos, a agredir físicamente y violar domicilios. Se sienten con impunidad, la policía no los detiene, los ha encontrado ahí. Les jalé una bandera que la tengo como prueba ahí. Amenazan con que van a volver”, señaló en declaraciones a RPP.

Lescano contó lo sucedido al medio: “Llegaron a mi casa aproximadamente 30 personas en un bus, gritaban terrorista, traidor a la patria. Alguien está financiando este tipo de actividades. Traté de cerrar la puerta, pero se metieron a mi casa (…) Me volaron el teléfono de una mano, y cuando me agaché para recogerlo me atacaron con palos y patadas”.

En otro momento de la conversación acusa directamente que el grupo está dirigido: “Yo creo que estos grupos son dirigidos por el fujimorismo. Ellos siempre están en esas manifestaciones con los de Renovación Popular” , añadió. Lescano sostuvo que lo que estos grupos generan es zozobra y temor en la población y solicitó al ministro del Interior y a la fiscal de la Nación que los investigue por presunto terrorismo, pues la violencia con la que actúan puede incrementar.

PUEDES VER: Ultraderechistas del fujimorismo atacan a excongresistas y a periodistas

Inician investigaciones por agresión de La Resistencia

Por otro lado, ya la Primera Fiscalía Corporativa Penal Surco-Barranco inició diligencias preliminares para los que resulten responsables de la agresión al excongresista Yhony Lescano. Además, el Ministerio Público informó que el fiscal Óscar Quevedo Salaverry dispuso el inicio de las investigaciones por un tiempo de 60 días por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves y contra la tranquilidad pública – disturbios.

Se ha dispuesto la toma de declaración del excandidato presidencial y del agente de la Policía Nacional que intervino tras la denuncia efectuada por el agraviado. Además, se ha pedido el registro de las cámaras de seguridad de la zona donde se registró la agresión.