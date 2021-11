RMP sobre Cerrón: “No quiere que Castillo sea apoyado por nadie que no sea él”

Tras la renuncia de Bruno Pacheco, el Gobierno de Pedro Castillo oficializó el nombramiento de Carlos Jaico, excandidato al Congreso por Alianza para el Progreso, como el nuevo secretario general del Despacho Presidencial a través de una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano. Rosa María Palacios cuestionó si esta designación significa una posible alianza entre el presidente de la República y César Acuña.

No obstante, quien sí está seguro de este pacto es Vladimir Cerrón, quien mostró su malestar ante la designación de Carlos Jaico. “Estaríamos frente a un cogobierno Acuña-Castillo. Esto generaría un malestar popular irreversible”, escribió en Twitter.

Palacios explicó que la familia Acuña proviene del distrito de Tacabamba, provincia de Chota. Además, Castillo Terrones y su esposa han realizado una maestría en la Universidad César Vallejo. Sin embargo, recalcó que esto no es suficiente para pensar en una alianza, como denuncia Cerrón Rojas.

Pero el fundador de Perú Libre va más allá. Según el sentenciado exgobernador de Junín, Pedro Castillo también tendría una alianza con Acción Popular. “Llegado el momento lo traicionarán”, comentó.

“Lo que está descubriendo Cerrón es que sus 20 votitos que conserva en el Congreso no le van a alcanzar para vacar a Castillo, pero parece ser que quiere ir hacia ese camino. Le recuerda todo el tiempo vía Twitter: ‘Acuérdate de mí', ‘Yo te llevé al poder’, ‘Tu paisano no te va a ayudar, te va a traicionar por el camino’, ‘La única alianza que puedes hacer es con la bancada’. Es Cerrón contra Cerrón, no quiere que Castillo sea apoyado por nadie que no sea él, pero a su vez él no le da el apoyo”, dijo la abogada.

Para RMP, Cerrón no está equivocado del todo, porque considera que el Gobierno de Pedro Castillo está siendo respaldado por las bancadas de Acción Popular y APP, aunque se mostró en desacuerdo con la hipótesis del posible pacto.

En respuesta, César Acuña aclaró que la designación de Carlo Jaico somo secretario general de Palacio ha sido única y estrictamente decisión del jefe de Estado. La agrupación política que dirige, mediante un comunicado, también recalcó que no existe ningún tipo de alianza con el mandatario. Asimismo, sustentó que el reemplazo de Bruno Pacheco perderá su militancia en APP.

“Aunque Pedro Castillo, sabiendo que el respaldo de APP es temporal, no ha estirado el brazo para buscar el apoyo de Vladimir Cerrón, se ha quedado con las decisiones que ha tomado por el momento”, precisó Palacios.

¿Corrupción en Palacio?

El caso de Bruno Pacheco, exsecretario general y hombre de confianza de Pedro Castillo, ha traído nuevamente cuestionamientos sobre la corrupción que existe en la Casa de Pizarro.

“Jamás van a encontrar indicios de corrupción. Si ustedes ven eso, serán los primeros en salir y marchar a Palacio de Gobierno, que yo en lo inmediato voy a corregir y sancionar a las personas para que asuman su responsabilidad”, declaró Castillo Terrones hace algunos meses.

Según fuentes de Palacios, así como del periodista Juan Carlos Tafur y Augusto Álvarez Rodrich, “emisarios” de Palacio estarían solicitando dinero a cambio de solucionar problemas que el mismo Gobierno ocasiona.

“Uno de los pocos activos que tenía Pedro Castillo era no tener un pasado político que, por tanto, lo alejaba de actos de corrupción pública, pero eso también se está deteriorando”, manifestó.