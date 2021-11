Pedro Castillo tras pedido de vacancia: “A mí me eligió el pueblo, no las mafias”

Luego que tres bancadas de oposición presentaran la moción de vacancia “por permanente incapacidad moral”, el presidente de la República, Pedro Castillo, opinó sobre el tema cuestión para recalcar a los legisladores que él fue elegido “por el pueblo”.

Esta declaración la dio la tarde del jueves 25 de noviembre, día en que se presentó el documento a mesa de partes del Parlamento con las 28 firmas requeridas.

“Los congresistas de la República (...) proponemos la siguiente moción de orden del día por lo cual formulamos pedido de vacancia del señor José Pedro Castillo Terrones en el cargo de presidencia de la República, por causal de permanente incapacidad moral”, detalla el documento.

Ante esta situación, el jefe de Estado aprovechó unos minutos de su discurso en Junín para dirigirse a los pobladores y expresar su tranquilidad luego que congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País firmaran el documento de la moción de vacancia.

“A mí no me preocupan los ruidos políticos porque fui elegido por el pueblo, no por las mafias. No me ha elegido la corrupción ni los corruptos”, sentenció esta tarde a los medios de comunicación de la región, en su visita a Jauja para supervisar las obras de mejoramiento de diversos servicios.

En otro momento, Castillo Terrones hizo un llamado a los congresistas para que aprueben la ley de presupuesto público para el año fiscal 2022.

PUEDES VER: María del Carmen Alva notifica a Pedro Castillo sobre moción de vacancia presidencial

“Invoco al Congreso para que, de una vez por todas, apruebe el presupuesto para el próximo año para tener mejores escuelas, maestros capacitados y nombrados con estabilidad laboral, maestros y niños con seguridad en la escuela, el barrio y la calle, y sus comunidades”, sostuvo.

Respecto a la iniciativa de la parlamentaria Patricia Chirinos, es preciso indicar que el siguiente paso que harían los impulsores de la vacancia sería buscar 52 votos a favor. De concretarse, el mandatario asistiría al pleno junto a su abogado para responder una serie de cuestionamientos por parte de los congresistas.