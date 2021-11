Margot Palacios: Vacancia presidencial es una figura extremista que genera más inestabilidad

Margot Palacios, congresista de la bancada de Perú Libre, mostró su rechazo ante la moción de vacancia presidencial contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, presentada por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País y aprobada tras haber recibido las 28 firmas correspondientes.

“Es una figura extremista que genera más inestabilidad; no aporta nada a la gobernabilidad y más aún frente a lo que estamos viviendo hoy, una pandemia, que amenaza con la tercera ola y una crisis económica que afecta a miles de peruanos (...) deberíamos estar tomando en agenda otros temas más importantes (sic)”, declaró para RPP.

En esa línea, la legisladora sostuvo que la voluntad del pueblo de haber elegido a Pedro Castillo debe respetarse y alegó que no resulta viable que se promuevan medidas que “generen caos” dentro del actual contexto del país.

“El pueblo decidió por un presidente, al margen de que no venga cumpliendo las promesas de campaña , también se tiene que respetar la voluntad del pueblo y no llegar a esta etapa de extremismo y no generar caos frente a la situación crítica que ya estamos viviendo en Perú”, añadió.

Por otro lado, al consultársele sobre el presunto pacto de apoyo entre el Ejecutivo y los partidos Alianza Para el Progreso y Acción Popular, Palacios acusó que ello no está alineado a las propuestas de campaña del gobierno, y que las señaladas agrupaciones solo estarían buscando ocupar el aparato estatal.

“Creo que hay cierta participación en un cogobierno y no solamente son esos dos puestos. Por supuesto que sí, no creo que sea a nombre de la democracia y la gobernabilidad. Yo saludaría que hubiera en este caso un apoyo a un gobierno, pero no siempre en este caso buscando ocupar el aparato estatal (sic)” , dijo.