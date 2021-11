César Hinostroza llamó 44 veces a empresario amigo de Keiko Fujimori

Un reporte de las comunicaciones telefónicas que desde su número personal efectuó el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi demuestra que este se contactó más de 40 veces con el directivo y accionista de Pesquera Hayduk, Mildo Martínez Moreno.

Como parte de la investigación a la red criminal de jueces conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, el equipo de fiscales obtuvo el recuento de llamadas que hizo Hinostroza desde su número 996629602 desde los años 2009 hasta 2018, periodo en el que ejerció funciones tanto en la Corte Superior de Justicia del Callao como en la Corte Suprema de Justicia. Como resultado, se detectaron enlaces telefónicos de Hinostroza con varios de los imputados en el mencionado caso, además del empresario Mildo Martínez Moreno.

De la totalidad de comunicaciones telefónicas, César Hinostroza llamó al industrial pesquero en 29 ocasiones en el 2009, en 2 en el 2010, en 6 en el 2013 y en 17 oportunidades en el 2015.

También aparecen llamadas al expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez Benites, la jueza superior del Callao Dora Carhuamaca Sánchez, el abogado José Castillo Alva y el relacionista público Luis Enrique Vidal Vidal, conforme al reporte telefónico al que tuvo acceso La República. Todos son investigados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

A diferencia de estos implicados que son conocidos por ser parte del proceso indagatorio fiscal, no era público que César Hinostroza mantuvo una fluida comunicación telefónica con el empresario pesquero Mildo Martínez Moreno.

De acuerdo con información de la propia compañía, Pesquera Hayduk es una de las cinco más importantes del país en la industria pesquera. El 20 de mayo de este año, el Grupo Martínez anunció la adquisición del 40% de Pesquera Hayduk, transformándose en el propietario del 100% de la empresa.

Consultado sobre su relación con César Hinostroza, y el propósito de las llamadas telefónicas del exvocal supremo que se encuentra sometido a un proceso de extradición, Mildo Martínez aceptó responder a las preguntas de La República.

Debe recordarse que durante las escuchas telefónicas judiciales al exvocal supremo César Hinostroza, se determinó que la lideresa de Fuerza Popular tenía interés en reunirse con él. Hinostroza tenía entonces en sus manos la casación que Keiko Fujimori interpuso para intentar anular la investigación por lavado de activos que le sigue el Equipo Especial Lava Jato.

También es relevante recordar que Keiko Fujimori convenció a su padre Alberto Fujimori para que indultara a Ana y Miriana Martínez Moreno, hermanas de Mildo Martínez Moreno. Ambas estaban en prisión por un proceso por presunto tráfico de drogas (ver nota aparte). Desde entonces los hermanos Martínez Moreno mantienen una sólida amistad con la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Mildo Martínez admitió que César Hinostroza lo llamaba para pedirle “favores”.

“No tengo memoria específica del contenido de esas comunicaciones, ocurridas entre 12 y seis años atrás (2009-2015), ni que sean 44 llamadas y mucho menos que sean de madrugada. Me llama la atención, pues la comunicación no era tan fluida ni tan frecuente”, explicó el empresario.

“Lo que sí puedo recordar es que Hinostroza, quizá en tres o cuatro oportunidades, llamó a presentarse como un buen candidato para ser magistrado, no sé si como fiscal o como juez supremo, y pedirme alguna referencia de alguien que pudiera ayudarlo a evitar que lo descalifiquen, pues comentaba que había una campaña mediática en su contra”, precisó.

En algunos casos, Hinostroza le solicitó el respaldo específico del partido de su amiga Keiko Fujimori.

Puente naranja

“Alguna vez (Hinostroza) insinuó si podía contactarlo con algún dirigente de Fuerza Popular, pero nunca le pude ofrecer nada, pues yo no tengo ninguna vinculación con el partido ni en asuntos políticos. Nunca atendí esos pedidos de apoyo político”, dijo.

“También llamaba a pedir trabajo para algún familiar, o para que apoyemos con alguna donación de conservas por el aniversario del Callao o el aniversario de la Corte. Esos pedidos, creo recordar, tampoco fueron atendidos”, expresó el empresario pesquero.

Coincidentemente, en el 2005, como miembro de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza fue parte de un tribunal que absolvió a los directivos de Pesquera Hayduk del presunto delito de narcotráfico y lavado de activos. Entre ellos se encontraba Mildo Martínez, con quien Hinostroza mantuvo 44 comunicaciones telefónicas.

“La Tercera Sala Penal del Callao emitió una sentencia absolutoria a favor de los accionistas de Hayduk. La sentencia en la que participó Hinostroza fue dictada después del tercer juicio oral, el cual –dada nuestra inocencia– repetía lo que se dijo antes en el 2003, y lo que se dijo después en el 2009 y 2011. Esto es, que todos los funcionarios o directivos de Hayduk debían ser absueltos”, arguyó Mildo Martínez. Pero el caso prosiguió hasta el 2012, periodo en el que Hinostroza ejerció varios cargos, como presidente de la Corte Superior del Callao y vocal de la Corte Suprema. Según Martínez, después de la intervención de Hinostroza en el 2005 no volvió a contactarse con el caso.

Keiko Fujimori mantiene una estrecha relación amical con Mildo Martínez. Foto: La República

Pura coincidencia

“En ese tercer juicio oral público del 2005, fue la única vez que César Hinostroza participó en algún proceso en que estuviera vinculado alguien de Hayduk. No ha participado en ningún otro proceso en el que Hayduk, sus funcionarios o sus directivos hayan tenido la calidad de partes”, detalló el empresario.

“Como se sabe, ese proceso se prolongó durante 19 años, de 1993 al 2012. La Corte del Callao, luego de los juicios orales y públicos, emitió cuatro sentencias, todas ellas absolutorias. Doce distintos magistrados coincidieron en que éramos inocentes”, afirmó.

Otro investigado del caso Los Cuellos Blancos del Puerto también llamaba con cierta frecuencia a Mildo Martínez Moreno, el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez Benites, amigo íntimo de Hinostroza. Velásquez también le pidió al industrial pesquero que lo enlazara con Fuerza Popular y Keiko Fujimori, con quien, apuntó, mantiene una gran amistad.

“No estoy al tanto de la vinculación entre Velásquez e Hinostroza, ni de su grado de amistad. No recuerdo el contenido ni el contexto de las llamadas, pero con Orlando Velásquez nos conocemos desde que era rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Recuerdo que me regaló unos libros, aunque realmente sus llamadas buscaban que yo le hiciera de ‘puente’ con Fuerza Popular. No recuerdo detalles, pero es probable que yo le haya explicado que no tengo ninguna vinculación con el partido ni con asuntos políticos. Solo soy amigo personal de Keiko Fujimori”, argumentó Mildo Martínez.

Desde que Keiko Fujimori consiguió que su progenitor otorgara el indulto a las hijas del fundador de Pesquera Hayduk, Eudocio Martínez Torres, la relación entre la excandidata presidencial y la familia se ha fortalecido.

El propio Mildo Martínez reconoció que la familia aportó US$ 10 mil a la campaña de Keiko Fujimori como candidata al Congreso en el 2006. En ese momento, varios miembros de la familia continuaban enjuiciados por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, de los que salieron absueltos.

La evidencia de las comunicaciones telefónicas entre César Hinostroza y Mildo Martínez, sin embargo, no ha motivado hasta el momento que el equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto cite a declarar al empresario pesquero.

“No he sido citado. Espero me indiquen día y hora para aclarar oficialmente que no tengo ninguna relación con las personas señaladas ni que estas hayan incidido sobre procesos en los que he estado involucrado yo o alguna de las compañías en las que soy director”, señaló Mildo Martínez.

Infografía - La República

Registro del caso Los Cuellos Blancos del Puerto

Reporte oficial de las comunicaciones que efectuó César Hinostroza a Mildo Martínez y a investigados por el caso de la red de corrupción judicial con el detalle de las fechas y las horas de los contactos.

Registro oficial de Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: difusión

Martínez dice que la Fiscalía no le avisó de las llamadas

Respecto a las otras personas involucradas en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que también se comunicaron con él, Mildo Martínez dijo: “A José Luis Castillo Alva me lo presentaron y luego me llamó a ofrecer sus servicios profesionales. Sin embargo, no le hicimos ningún encargo legal ni de ningún otro tipo”.

“En el caso de Luis Enrique Vidal, fue algo similar: me llamó a ofrecer sus servicios de relacionista público, pero se le explicó que no los requeríamos”, manifestó.

El industrial pesquero señaló que estaba sorprendido por la información obtenida por La República: “Mortifica enterarse de esta pesquisa de la Fiscalía por medio de la prensa y no por los canales industriales, lo que vulnera el derecho de defensa”, dijo.