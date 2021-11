Cevallos sobre vacancia presidencial: “Es una actitud antidemocrática e inoportuna”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, calificó la solicitud de vacancia presidencial impulsada por la legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País, como “una actitud antidemocrática e inoportuna” que va en contra de los intereses del país. Señaló que se puede entender que existan personas que no compartan las decisiones adoptadas por el presidente Pedro Castillo, pero buscar su vacancia respondería a otros propósitos.

“Me parece que es una actitud totalmente antidemocrática e inoportuna. No tiene nada que ver con los intereses que tiene nuestro país. Más allá de que pueda haber sectores que apoyan o que no estén de acuerdo con el Gobierno, ir a la vacancia me parece tiene otros tipos de intereses muy alejados de lo que necesitamos (sic)” , declaró para RPP.

Este jueves 25 de noviembre, alrededor de las 11 a. m., el pedido de la moción de vacancia presidencial en contra de Pedro Castillo fue presentado a mesa de partes luego que la impulsora de esta medida, Patricia Chirinos (Avanza País), consiguiera las 28 firmas requeridas.

“Los congresistas de la República (...) proponemos la siguiente moción de orden del día, por lo cual formulamos pedido de vacancia del señor José Pedro Castillo Terrones en el cargo de presidencia de la República, por causal de permanente incapacidad moral” , se precisa en el documento.

No se tendrían las firmas necesarias

La moción del día impulsada por la congresista Patricia Chirinos necesitó de 28 firmas para ingresar a mesa de partes del Congreso, pero para ser admitida a debate en el Pleno tendrá que contar con el apoyo de 52 parlamentarios. La oposición formada por las bancadas Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular solo podrían asegurar 43 votos de los 52 que se necesitan, nueve votos de diferencia.

De alcanzarse los 52 votos requeridos, se admitirá a debate en el Pleno la moción de vacancia presidencial. Por ello, se fijará una fecha para que el presidente de la República, Pedro Castillo, pueda acudir a expresar su defensa solo o en compañía de su abogado. Luego de ello, se produciría un debate en el Pleno y para aprobarse la vacancia del jefe de Estado se requerirían un total de 87 votos. Hasta la fecha, el resto de bancadas se ha pronunciado en contra.