Vizcarra exige a APP y Perú Libre que admitan haber pactado una alianza

Martín Vizcarra se manifestó sobre el nombramiento de Carlos Jaico, militante del partido Alianza para el Progreso, como nuevo secretario general de Palacio de Gobierno, puesto en el que reemplazará al renunciante Bruno Pacheco. Para el expresidente de la República, dicha designación parte de una alianza entre la referida agrupación política y Perú Libre.

“Ha sido de conocimiento público que la premier (Mirtha Vásquez) ha tenido reuniones reservadas con César Acuña, el presidente de APP. Vemos que ya están dando resultado este tipo de reuniones, de tal forma que un militante de Alianza para el Progreso, el señor (Carlos) Jaico, va a reemplazar a Pacheco , es decir, será la persona más cercana al presidente de la República, Pedro Castillo”, expresó Vizcarra, en una transmisión en video, emitida desde su cuenta de Facebook.

“ Díganlo públicamente: hemos hecho una alianza con Alianza para el Progreso y Perú Libre para gobernar . Pero díganlo, sean francos y sinceros, pero no pongan funcionarios en más altos niveles del despacho”, añadió.

Por otro lado, Martín Vizcarra sostuvo que el país está atravesando “momentos de incertidumbre y de inestabilidad”. Según indicó, esto se debe a “decisiones que se toman de manera inadecuada por el Gobierno presidido por Pedro Castillo”.

“Vemos que (a Castillo Terrones) le falta liderazgo y que no tiene un rumbo claro y definido. Cuando hay problemas, no resuelve con la celeridad que el caso amerita”, agregó Vizcarra, quien fue elegido como congresista en las elecciones del 2021, aunque no pudo ejercer su cargo porque fue inhabilitado por el Congreso de la República.

Como se recuerda, el Parlamento lo inhabilitó por 10 años al considerar que vulneró la Constitución, tras recibir las dos dosis de la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19 de manera irregular.