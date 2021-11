Pedro Castillo arremete contra medios de comunicación

Desde Huancavelica, el presidente Pedro Castillo cuestionó severamente a algunos medios de comunicación que –según dijo– “tergiversan la realidad” por haber reportado que en su visita este lunes a Arequipa, un grupo de personas pedía su vacancia.

Durante su estadía en la Ciudad Blanca, Castillo Terrones almorzó con algunas autoridades arequipeñas en un restaurante del centro, donde un grupo de comensales, que se encontraba en el mismo lugar, comenzó a gritar diversas expresiones, para luego exigir su vacancia.

“Debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo (...) y que la gente pedía vacancia cuando no es cierto; y encima estos medios de comunicación piden que, en vez de darle agua a los pueblos, les paguemos, demos presupuesto para que hablen bien del Gobierno”, afirmó en su discurso.

A reglón seguido, Castillo advirtió que su Gobierno no les dará “ni un centavo” a los medios que desinformen sobre su gestión. “Mi reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación local y regional, a nivel nacional. Los invoco y los convoco a nivel nacional porque ellos conocen la realidad, porque ellos saben dónde están los grandes problemas del país, pero no me voy a permitir a darle ni un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo, a aquellos que quieren hacer creer otra cosa”, advirtió.

Precisiones

El director ejecutivo del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Ricardo Uceda, criticó las expresiones del mandatario.

“El presidente tiene todo el derecho a criticar a los medios. Estos a su vez, pueden informar bien o mal, e incluso ser demandados de acuerdo a ley por su falta de veracidad. Pero el presidente no puede usar el dinero público en función de sus preferencias. Él se asume como guardián de la verdad, premiando con publicidad estatal a sus aduladores y negándosela a sus críticos. Eso es lo censurable de las declaraciones de Castillo. Declara como si fuera dueño de los fondos públicos y juez de la veracidad”, refirió el periodista.

En cambio, la congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, justificó lo dicho por Castillo al señalar que en su discurso no buscó amedrentar la libertad de expresión de los medios.

“El presidente no tiene esa intención (de vulnerar la libertad de expresión) lo que sí (es importante) es que no tergiversen la información, es lo único. Que la información siempre sea verídica, informativa, educativa, investigativa”, dijo.

Por su parte, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), lamentó las declaraciones de Castillo, al afirmar que si el mandatario considera que se ha tergiversado la información de sus actividades la mejor forma de criticar a los medios nunca será la amenaza o la confrontación.

“Nuevamente nos lleva a un problema de fondo que es la sensación de que la publicidad se sigue usando para premiar o castigar y eso es terrible para una democracia. La publicidad estatal no es propiedad de quien está en el Gobierno, es propiedad del Estado. No es positivo que nuevamente a esta publicidad se le dé un contexto político. No debe ser utilizada ni para premiar ni para castigar líneas editoriales”, señaló Lainez.

En otro momento, Castillo se dirigió al Congreso para acusarlo de obstruccionista, y lo exhortó a dar cuenta de sus primeros cien días de gestión.

“Hemos pasado más de cien días de gobierno y el Congreso y el pueblo –como están en su derecho– nos han pedido un informe de lo que estamos haciendo. Desde acá debo decir que es momento también que el Congreso le rinda cuenta al país de estos más de cien días. ¿Qué está haciendo por el Perú? Que informe cuántas leyes han hecho a favor del país, que no me obstruyan el camino”, sostuvo el presidente.

Reta al Congreso a pedir su vacancia ante el pueblo

El presidente se refirió al pedido para destituirlo y, específicamente, a quienes lo impulsan: “Yo quisiera invocar a los congresistas a que vengan, caminen conmigo y pídanme vacancia ante el pueblo, en estos espacios, no dentro de cuatro paredes”.

El mandatario resaltó que no retrocederá en su Gobierno “mientras no vea cristalizadas las obras”.

La moción de vacancia fue anunciada por Patricia Chirinos el 18 de noviembre. Su bancada Avanza País le dio su respaldo, así como Renovación Popular y Fuerza Popular. El documento aún no se presenta.

Castillo solicitó que los legisladores den balance de su gestión: “Es momento también de que el Congreso le rinda cuentas al país de estos más de 100 días”.

Castillo instó al Parlamento a solicitar su vacancia ante la población. Foto: Congreso del Perú

Reacciones

