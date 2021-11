Vizcarra sobre Pacheco: “Encontrar dinero en efectivo en Palacio de Gobierno es sumamente grave”

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció por el hallazgo que hizo la Fiscalía de 20.000 dólares en el baño de la oficina del ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco. Indicó que encontrar esa cantidad de dinero en Palacio de Gobierno es “sumamente grave” y criticó al mandatario Pedro Castillo por haber esperado tanto para aceptar la renuncia de su exsecretario.

“El gran escándalo de hoy es que la persona más próxima al presidente, el señor Bruno Pacheco, tenía en el baño de su oficina 20.000 dólares de procedencia desconocida, porque a todo servidor público se le deposita su sueldo en una cuenta de ahorros en el banco . A nadie, hace ya mucho tiempo, se le paga en efectivo”, expresó Vizcarra durante un en vivo que realizó en sus redes sociales.

“ Encontrar dinero en efectivo en Palacio de Gobierno es algo sumamente grave. El señor ha dicho que es su sueldo. ¿Tendrá el retiro del banco de la cuenta en donde le han depositado su sueldo? ¿Tendrá el váucher de la compra de dólares?, porque hasta donde yo sé él gana en soles, no en dólares”, agregó.

El exmandatario resaltó que este tipo de hechos son “realmente lamentables” y que generan “dudas, incertidumbre y desconfianza” en la población. “Cuando no hay confianza definitivamente todo se trastoca”, manifestó.

Vizcarra Cornejo añadió que los cuestionamientos contra Bruno Pacheco no son “de ahora”, sino que ya se le viene criticando desde “hace semanas”, por sus presuntas injerencias en los ascensos dentro del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú, así como en la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria).

“Ese tipo de injerencias ilegales que tenía Pacheco ya se sabían. Y en vez de cortar por lo sano y en una retirarlo del cargo, el presidente le da vueltas y vueltas, y recién ha salido la aceptación de la renuncia cuando ya se sabía el escándalo de los 20.000 dólares que han encontrado en el baño de su oficina, en Palacio de Gobierno”, prolongó el exjefe de Estado.

Vizcarra sobre Castillo: “Le falta liderazgo”

Asimismo, Martín Vizcarra indicó que el país “está pasando por momentos de incertidumbre y de inestabilidad” y que esto se debe, principalmente, a “decisiones que se toman de manera inadecuada por el Gobierno presidido por Pedro Castillo”.

“Vemos que (a Castillo Terrones) le falta liderazgo y que no tiene un rumbo claro y definido, y cuando hay problemas no los resuelve con la celeridad que el caso amerita”, agregó Vizcarra, quien fue elegido como congresista en las elecciones del 2021, pero no pudo ejercer su cargo porque fue inhabilitado por el Congreso de la República.

El Parlamento lo inhabilitó por 10 años al considerar que infringió la Constitución, al haber recibido las dos dosis de la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19 de manera irregular.