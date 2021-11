Bellido sobre Pacheco: “Me genera sospecha que alguien vaya a su trabajo con 20 mil dólares”

El congresista de Perú Libre Guido Bellido, quien también ha sido primer ministro, se pronunció sobre los 20.000 dólares en efectivo que encontró el Ministerio Público en el baño de la oficina de Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial. El parlamentario indicó que ese hallazgo le genera sospecha y que el exfuncionario debe responder por la procedencia de ese dinero.

“( Pacheco) debe acreditar de dónde viene eso. Pero a mí me genera sospecha que alguien vaya a su trabajo con sus 20.000 dólares. No sé si alguno habrá visto eso en alguna parte. Yo no lo he visto”, declaró el legislador oficialista en diálogo con la prensa, en los exteriores del Congreso de la República.

El exsecretario general de Palacio había asegurado que el monto encontrado en el armario del baño de su exdespacho era “producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a la suma de 25.000 soles”, según se lee en el acta fiscal.

Al respecto, Bellido Ugarte fue consultado sobre si considera posible que en poco tiempo una persona pueda ahorrar la mencionada cantidad trabajando en el Ejecutivo, a lo que el extitular de la PCM respondió: “Para nadie eso es razonable. Ni para ustedes ni para nosotros. Hay que esperar que las investigaciones terminen”.

El legislador también dijo que dentro de su grupo parlamentario aún no han evaluado el tema de la vacancia presidencial. “Todavía nosotros no hemos tomado decisiones de manera integral en la bancada. Algunos congresistas tienen una postura, pero eso se va definiendo en el proceso, en las horas que vienen”, expresó.

“Nosotros hemos sido muy honestos y nos pueden cuestionar que somos radicales o cualquier otra cosa, pero muy delicado para nosotros son los temas de corrupción. Y ese tema (el caso Pacheco y los 20 mil dólares) va a ser un punto a evaluar y valorar a la hora de tomar una decisión”, agregó.

¿Por qué investigan a Bruno Pacheco?

Bruno Pacheco es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la coordinación del fiscal superior Omar Tello Rosales. Y “está motivada (la investigación) en la información pública sobre presuntas gestiones irregulares de Pacheco ante la Sunat a favor de empresas privadas”, informó el Ministerio Público.

Ya la Fiscalía ha iniciado diligencias preliminares contra Pacheco Castillo y contra “los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado”. Una de ellas fue la llevada a cabo en Palacio de Gobierno.

Además, el organismo autónomo ha precisado que “el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el marco de sus investigaciones, verificará si existen elementos de convicción que determinen si hay causa probable de imputación penal”.