Esposa de Elmer Cáceres Llica: Confiamos en la justicia arequipeña

A poco de conocerse la suerte del gobernador regional Elmer Cáceres Llica, su esposa, Jennifer Neira, indicó tener esperanza de que la autoridad regional salga libre. Este miércoles 24 de noviembre, el juez de investigación preparatoria para casos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Arequipa, José Málaga Pérez, se pronunciará sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra ocho integrantes de la presunta organización criminal Los Hijos del Cóndor.

Neira dio declaraciones a la prensa minutos después de haberle llevado desayuno a Cáceres Llica en la carceleta del Poder Judicial. “Justamente me estoy llevando unos documentos que mi esposo iba a presentar, pero, como le han dado poco tiempo, me pidió que me lo lleve nomas”.

Su esposa agregó que Cáceres Llica se sintió apenado tras enterarse del fallecimiento del vicegobernador Walter Gutiérrez. “A todos nos ha generado sorpresa, sobre todo porque su hija decía a los medios de comunicación que su papá sí estaba bien de salud. Nosotros no sabíamos que estaba mal de salud Cuando yo me enteré que estaba en cama UCI se lo conté a mi esposo y nos sorprendimos”, agregó.

Su esposa ratificó su lealtad e indicó que estará hasta el final con él. También pidió al Consejo Regional objetividad en relación a la elección del futuro gobernador.