Congresista Alcarraz a Castillo sobre Bruno Pacheco: “No se puede tapar el sol con un dedo”

La legisladora Kira Alcarraz de Somos Perú hizo un llamado a que el presidente de la República, Pedro Castillo, asuma sus responsabilidades en torno a lo ocurrido con el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Calificó de inaceptable que un funcionario público haya escondido 20 mil dólares en un ambiente del Palacio de Gobierno.

La parlamentaria le recordó al jefe de Estado que “no se puede tapar el sol con un dedo” y que debería romper su silencio, aclarar lo ocurrido y asumir si tiene una responsabilidad: “De hecho que hay una responsabilidad política. Necesitamos que nos den explicaciones de cómo un secretario general de Palacio que solo tiene tres meses trabajando le hayan encontrado 20 mil dólares en una caja de zapatos en el baño. ¿No hay bancos? ¿Cuánto está cobrando? Ni el presidente gana así”, expresó.

En esa línea, la legisladora de Somos Perú le recordó al mandatario que durante su campaña presidencial prometió enfrentar los casos de corrupción: “Supuestamente, el presidente decía que no tráfico de influencias, no corrupción y a la hora de la hora estamos viendo que todo el personal que ha puesto tiene rabo de paja, no hay ninguno que no tengo un pasado lamentable. Yo no entiendo cómo entran a cargos tan importantes sin un certificado de estudios, policiales o judiciales”, agregó.

Por otro lado, consideró que el jefe de Estado debe empezar por reconocer sus errores y le pidió que no se victimice diciendo que no lo dejan trabajar.

Aceptan renuncia de Bruno Pacheco

Este miércoles, el Gobierno oficializó la salida de Bruno Pacheco de la Secretaría General del Despacho Presidencial, cuatro días después de que presentara su renuncia, y luego de que en la víspera se revelara en medios de comunicación el hallazgo de 20 mil dólares en el baño privado de su oficina en Palacio de Gobierno por parte de la Fiscalía.

El ex secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco, tenía 20.000 dólares en efectivo en el baño de su despacho, dentro de Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia

Por otro lado, el Ministerio Público aclaró que la foto de los 20.000 dólares en efectivo escondidos dentro del tanque de un inodoro, que viene circulando en las redes sociales, no corresponde a la diligencia contra el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, realizada el pasado viernes 19 de noviembre. Según el acta de la Fiscalía, este se halló en el armario del baño de su despacho.

Alcarraz discrepa con su bancada

A pesar de que su vocero, José Jerí, calificó de “irresponsable” poner en la agenda este tema, la parlamentaria sostiene que el presidente de la República, Pedro Castillo, “no ha dado la talla” y por ello es difícil no evaluar, a título personal, un posible apoyo a la vacancia presidencial que viene impulsando Patricia Chirinos.

“Se está evaluando, hablando a título personal. Soy sincera y digo que lo estoy evaluando porque veo que el presidente no ha dado la talla. Cada vez sale algo que te inclina a que uno esté a favor de la vacancia. (…) Personalmente, yo estoy evaluando un apoyo” , expresó en diálogo con La República.

En esta línea, Kira Alcarraz señaló que todavía no se han reunido como bancada para fijar una postura. Aunque, el último jueves 18 su vocero José Jerí declaró a los medios que Somos Perú no respaldará la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. La legisladora sostiene que esperará a la reunión para dar su punto de vista.