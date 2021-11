Elmer Cáceres Llica: Los políticos prometemos cosas que no podemos cumplir

El juez de Investigación Preparatoria para casos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Arequipa, José Málaga Pérez, cedió la palabra este miércoles a los investigados por la presunta organización criminal Los Hijos del Cóndor.

El primero que tomó la palabra fue el gobernador Elmer Cáceres Llica, quien manifestó que la Fiscalía no habría hallado pruebas que lo implican en esta red criminal. También refirió que realizó varias promesas políticas.

“Debo reconocer públicamente, yo hice algunas promesas a los consejeros, promesas políticas (…) te piden obras. Uno como político tiene que tratar de salir del asunto, por eso hice promesas políticas que no podía cumplir. Es una promesa que es una mentira, son promesas políticas”, alegó.

Asimismo, comentó que la consejera Chriss Díaz lo llamaba constantemente y que no habrían pruebas contundentes.

“Sr. juez pido de forma muy respetuosa, como ciudadano, me permita llevar mi proceso en libertad. Fueron días largos de audiencia sr. juez. La Fiscalía, a mi parecer, no ha encontrada nada. Dos años de seguimiento no pueden demostrar la existencia de organización criminal, el cual nunca he creado. (...) Quizá mi gran error fue no denunciar a la consejera Chriss Díaz cuando me chantajeaba”, sostuvo.

De otro lado, concluyó que confía en la justicia arequipeña.

“A mí me han elegido para proteger los bienes del Estado y, hasta el momento, no entiendo porqué estoy acá. Creo en la justicia, creo en la jueces de Arequipa”, finalizó.