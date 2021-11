Arequipa: Consejo Regional esperará fallo judicial de Cáceres para elegir un nuevo gobernador

El Consejo Regional de Arequipa (CRA) esperará la resolución judicial del pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el gobernador Elmer Cáceres Llica, para ver si eligen a un nuevo gobernador entre sus miembros.

Cáceres es acusado de liderar la organización criminal “Los Hijos del Cóndor”. Si se admite la solicitud y ante la muerte del vicegobernador Walter Gutiérrez, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) quedará acéfalo.

En la sesión ordinaria del último 23 de noviembre ninguno de sus integrantes tocó el tema. José Luis Hancco, sostuvo que por respeto ante el deceso de Gutiérrez se debería esperar más para declarar su vacancia, así como, la elección de un posible encargado del GRA. “En estos días se puede hacer convocatoria de la sesión extraordinaria pero considerando el plazo de espera de la resolución judicial”, sostuvo. Indicó que el propósito es evitar la confusión cuando informen de sus acuerdos y decisiones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El presidente en funciones del CRA, Ysrael Zúñiga, emitió unas desafortunadas palabras cuando se le consultó sobre la condición moral y ética que debería tener la posible autoridad regional a elegirse. “Para ti qué es moral y ética. Hasta la jurisprudencia no se puede poner de acuerdo de qué es moral. Es más, si yo veo a una chica en bikini digo ‘oye qué está pasando’, pero si la veo en la playa para mi es normal”, declaró.

En tanto, por mayoría, los integrantes del CRA presentes negaron los pedidos de licencia de sus colegas Santiago Neyra, Wuile Ayñayanque y Jeimy Flores. De manera virtual votaron Chriss Díaz y Kimmerlee Gutiérrez. Los dos primeros están no habidos y la última detenida con pedido de prisión preventiva por el caso de presunta corrupción. El dictamen de la comisión ad hoc concluyó que los consejeros no tiene ninguna relación contractual de trabajadores con el CRA. Reciben dietas y no remuneraciones. Por ello no les corresponde una licencia.

Tras la denegatoria, los tres consejeros corren el riesgo de ser pasibles de vacancia . Son tres las inasistencias que se computan para proceder con esa figura. Ellos ya llevan dos inasistencias.

Mientras que está pendiente el debate sobre el pedido de licencia por 45 días solicitado por Cáceres. La comisión ad hoc espera la opinión de Asesoría Legal del GRA.