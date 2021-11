Kamiche sobre moción de vacancia planteada por Chirinos: Por sus apetitos de poder hace estas solicitudes

Roberto Kamiche, congresista de la bancada de Perú Libre, se pronunció sobre la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, la cual fue planteada por la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos. El legislador aseveró que la solicitud para destituir al mandatario fue hecha por el apetito de poder de su colega y de la oposición.

“Sin ningún asidero la congresista Chirinos ha presentado esta solicitud de vacancia. De repente ella cree que puede hacer mejor papel en la presidencia. Por sus apetitos de poder, sin importarle el bien común, hace este tipo de solicitudes ”, manifestó en diálogo con Exitosa.

Asimismo, Kamiche recordó que durante su discurso en el Pleno del Congreso del último 18 de noviembre, Chirinos alegó que planteaba la moción contra Castillo Terrones por los niños y las mujeres, pese a que luego suscribió a favor de archivar una comisión para investigar las esterilizaciones forzadas.

“Por un lado, pide la vacancia por las mujeres y los niños; y por otro lado, pide vacancia para evitar que se investigue esas esterilizaciones forzadas”, dijo.

Este martes 23 de noviembre, Kamiche presentó una nueva moción de orden del día para la creación de un grupo de trabajo parlamentario que pretende investigar la esterilizaciones entre los años 1995-2001, durante el gobierno del exdictador Alberto Fujimori.

Sobre Keiko Fujimori

En otro momento, Roberto Kamiche cuestionó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, apoye la la moción de vacancia presidencial. Expresó que Fuerza Popular es un “partido personalista” que solo vela por los intereses de Fujimori Higuchi y su padre encarcelado.