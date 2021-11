Roberto Kamiche: Keiko Fujimori cree que solo ella tiene el perfil para ser presidenta

El congresista Roberto Kamiche de Perú Libre cuestionó que la lideresa fujimorista venga apoyando activamente la moción de vacancia presidencial impulsada por la legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País. Señaló que Fuerza Popular es un “partido personalista” que solo vela por los intereses de Keiko Fujimori y su padre Alberto Fujimori. Considera que ella no tiene autoridad para cuestionar el perfil del presidente Pedro Castillo para el cargo.

“Yo no sé qué capacidad para gobernar tendrá Keiko Fujimori teniendo en cuenta que está enfrentando un proceso legal. Yo no sé qué perfil adecuado pueda tener para ser presidenta de la República una persona que recibe dinero de grupos de poder para impulsar su campaña. (…) Cómo ella puede decir que el presidente Castillo no tiene el perfil para gobernar si vemos el perfil que ella tiene. Para Keiko, nadie tiene el perfil, solamente ella y su padre”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Roberto Kamiche lamentó que el Parlamento archivara –con 42 votos a favor, 76 en contra y 1 abstención– la moción promovida por su bancada para censurar a Patricia Chirinos del cargo de tercera vicepresidenta del Congreso de la República, por preparar un pedido de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

PUEDES VER: Fujimorismo y sus aliados alistan ley inconstitucional contra el referéndum

“Cuántas regiones están esperando para que puedan salir adelante y estas actitudes distraen de manera contundente a las inversiones extranjeras. Nos convierten en una ‘república bananera’, así no va a avanzar el país. Además, en esa actitud histriónica y sin fundamentos de presentar una vacancia presidencial muestra un apetito de poder, eso me incomoda. Además, la manera, porque hay que guardar respeto”, agregó.

Patricia Chirinos escapa de la censura

La moción de censura que presentó la congresista Silvana Robles estuvo lejos de ser admitida. A pesar de que votaron en bloque las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú, a las que se sumaron las congresistas Flor Pablo y Susel Paredes del Partido Morado, no se alcanzaron los 65 votos requeridos.

Al contrario, Chirinos tuvo el respaldo de Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú, además del parlamentario Edward Málaga del Partido Morado. Es decir, la mayoría opositora del Gobierno de Pedro Castillo.