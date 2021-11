Presidenta de Anfasep condena violencia que promueve Patricia Chirinos en video de TikTok

La titular de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), Adelina García, condenó que la congresista de Avanza País Patricia Chirinos promoviera a través de un video de TikTok meter a personas al horno de La Hoyada, luego de que le compartieran sus memorias sobre la incineración de detenidos durante el conflicto armado interno en Ayacucho.

En una entrevista con el portal de Epicentro, Adelina García rechazó las expresiones de la también tercera vicepresidenta debido a que no puede tomar justicia por su propia voluntad tras sentirse ofendida. ”Para mí no es broma y me parece mal la actitud (Patricia Chirinos) (…) ¡Cómo es posible que luego de haber hablado con nosotros diga que va a meter a personas a un horno! Es decir, no nos ha tomado importancia. (…) Ella no puede vengarse, eso es lo que me dolió”.

En ese marco, días atrás, la entidad emitió un comunicado. “(Anfasep) deplora categóricamente el mensaje malintencionado que hace la congresista en su visita a nuestra región, porque su manera de expresarse hizo que los medios de comunicación y la población que nos sigue por nuestras redes sociales se confundieran y asociaran el horno de chaplas de Huamanga con el horno de del Santuario de la Memoria La Hoyada”, sentenció.

Qué dijo Patricia Chirinos en su video de TikTok

“Estamos en Ayacucho, delante el horno más grande y más antiguo de todo el Perú”, inicia Chirinos en el video, y luego le pregunta a una mujer: “¿A quién meteríamos aquí, Luz?”, a lo que su interlocutora responde: “Yo metería a los hombres que maltratan a las mujeres y que hablan mal de las mujeres”

Enseguida, se gira para hacerle la misma consulta a su otra acompañante: “¿Y mi amiga?”. La mujer responde: “A los más corruptos”. La congresista de Avanza País finaliza el video diciendo: “Eso, y tú ¿a quién meterías aquí?”.