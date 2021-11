No oficializar la renuncia de Bruno Pacheco afectaría la imagen de Pedro Castillo, afirman expertos

El último 19 de noviembre, Bruno Pacheco renunció al cargo de secretario general de Palacio de Gobierno, tras los cuestionamientos en su contra por los ascensos irregulares en la Fuerza Aérea y las presiones ejercidas contra el superintendente de la Sunat, Luis Vera, casos por los cuales es investigado por el Ministerio Público. Pese a haber anunciado su salida del puesto, esta aún no ha sido oficializada por el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Mi respeto incondicional al presidente Pedro Castillo sustenta mi renuncia a la Secretaría General de Palacio. No seré el ‘pretexto’ de unos y otros para ‘golpear’ al Líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!”, escribió Pacheco Castillo en sus redes sociales el último 19 de noviembre.

No obstante, su nombre y fotografía siguen apareciendo en el directorio de la Presidencia de la República. Ante esto, analistas políticos indicaron para La República que ello podría afectar de manera negativa al Gobierno de turno y volverse un tema gravitante si se deja pasar más tiempo para aceptar su renuncia.

Directorio de la Presidencia de la República. Foto: captura

PUEDES VER: Bancada de Renovación Popular pide la nulidad de la prueba de nombramiento magisterial

El politólogo Alonso Cárdenas explicó que un funcionario público sigue siéndolo hasta que una resolución oficial diga lo contrario, pues existe un procedimiento para que el jefe de Estado oficialice la salida de una persona que ocupa un cargo de confianza dentro del Estado.

“Una cosa es renunciar y otra cosa en renunciar irrevocablemente. Si uno renuncia, existe cierto margen de maniobra para que esa decisión sea revocada por un superior, pero si se incluye la palabra ‘irrevocablemente’, es decir, que ya no hay mayor margen de maniobra, ya la decisión se tomó”, señaló.

“Pacheco está en el limbo porque ha renunciado, pero todavía no sale su resolución. Imagino que el presidente de la República está buscando a un sustituto que sea de su confianza. Es una cuestión de tiempo”, agregó.

PUEDES VER: Katy Ugarte pide que se posponga examen magisterial y culpa al anterior Gobierno

Luis Benavente, especialista en temas políticos, reafirmó que, mientras no se oficialice, el secretario general renunciante sigue cumpliendo sus funciones legalmente. Sin embargo, aseguró que el dejar pasar más tiempo solo afectará la imagen y credibilidad del jefe de Estado.

“Hay una implicancia, dado que era un caso crítico que comprometía la imagen presidencial. Esa renuncia debió ser aceptada dentro del estándar, que es uno o dos días, que usualmente demora eso porque sí afecta la credibilidad del Gobierno. No es conveniente que esa situación se prolongue. Es innecesario no aceptar la renuncia cuando el tema había sido controvertido por las presiones que se habían generado desde la Secretaría de Palacio de Gobierno”, manifestó.

Pacheco anunció su renuncia a través de su cuenta de Twitter, Foto: Facebook de Bruno Pacheco

Desaciertos de Castillo

Cárdenas consideró que este tema es uno más de los desaciertos que ha tenido el presidente de la República, Pedro Castillo, al designar funcionarios inexpertos o con cuestionamientos en importantes puestos de confianza.

“El tema de fondo es que una vez más el presidente comete el error de colocar gente que no está preparada, no tiene la formación, no tiene la experiencia y no tiene la solvencia para un cuadro tan importante como el que ejerce el señor Pacheco. No es un cargo menor. Es un cargo que necesita manejo; necesita de expertiz, y claramente el señor no tiene el perfil”, explicó

“El talón de Aquiles de Castillo tiene que ver con los nombramientos en cargos de confianza que él hace. Lo hemos visto con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, el ministro de Transportes y Comunicaciones”, acotó Alonso Cárdenas.

Investigaciones de la Fiscalía

Tras darse a conocer las conversaciones de WhatsApp en las que Bruno Pacheco solicitaba al jefe de la Sunat, Luis Vera, favorecer a empresas que mantienen deudas con esta entidad, la Fiscalía decidió abrir una investigación preliminar de oficio en su contra, la cual durará un plazo de 60 días.

El fiscal Omar Tello indicó que la tesis con la que ha partido el Ministerio Público en esta pesquisa es el delito de tráfico de influencias, pero podría variar a patrocinio ilegal o cohecho a medida que avance el proceso. En ese sentido, no descartó de que se encuentre a otras personas involucradas de mayor o menor nivel jerárquico.

Previamente, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció la apertura de otra investigación preliminar contra el renunciante secretario general de Palacio de Gobierno y el exministro de Defensa Walter Ayala por las presuntas presiones ejercidas para concretar ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

El proceso se anunció luego de que Ávalos revisara las declaraciones vertidas por los ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas, así como las del exministro, respecto a cuestionamientos que giran en torno a la denuncia realizada por José Vizcarra sobre las presiones para ascender a coroneles.