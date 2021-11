Castillo: “No me voy a permitir a darle ni un centavo a aquellos que tergiversan la realidad”

Durante su visita a Huancavelica, el presidente Pedro Castillo hizo un llamado de atención a algunos los medios de comunicación que, según indicó, desinformaron a la población, pues señalaron que en su estadía en Arequipa varios de los pobladores mostraron su rechazo al jefe de Estado y solicitaban su destitución del cargo.

“Yo quisiera agradecer a los hermanos de Arequipa, pero debo condenar algunas actitudes nefastas de algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo en Huancavelica (Arequipa) y que la gente pedía vacancia, cuando no es cierto, y encima estos medios de comunicación piden que en vez de darle agua a los pueblos les demos presupuesto para que hablen bien del gobierno”, manifestó Castillo.

En seguida, advirtió: “Y aquí, mi reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación local y regional a nivel nacional, los invoco y los convoco a nivel nacional porque ellos conocen la realidad, porque ellos saben dónde están los grandes problemas del país, pero no me voy a permitir a darle ni un centavo a aquellos que tergiversan la realidad , a aquellos que no quieren ver al pueblo, a aquellos que quieren hacer creer otra cosa”.

No aceptará agenda que no esté acorde con “el pueblo”, afirmó Castillo

Asimismo, expresó que no iba a aceptar la imposición de una hoja de ruta distinta a la que él tiene pensando en favor de los pueblos olvidados y más necesitados del país. “Queridos compatriotas, yo no necesito que me ponga una agenda la gente que no piensa como el pueblo . Piden una vacancia a una persona que ha sido elegida por el pueblo cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos, cuando queremos que no solamente llegue la pista, sino que llegue la educación para nuestros hijos”.