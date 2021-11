Castillo a congresistas: “Pídanme la vacancia ante el pueblo, no dentro de cuatro paredes”

El presidente de la República, Pedro Castillo, hizo un llamado a los legisladores de los partidos del Congreso que están impulsando una moción de vacancia en su contra, tales como Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, para que lo hagan “ante el pueblo”. Durante su discurso desde Huancavelica, el mandatario también los emplazó a recorrer el Perú con él.

“Yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa que vengan, caminen conmigo y pídanme vacancia ante el pueblo, acá en estos espacios, no dentro de cuatro paredes. Compañeros, yo he pasado por luchas más cruentas, y hoy que soy Gobierno no voy a retroceder mientras no vea cristalizadas las obras para el pueblo”, manifestó al público.

Además, se comprometió a gestionar la construcción de un aeropuerto en Huancavelica, pues mencionó que era prioritario para el traslado de los cultivos de los campesinos a la capital.

“Me comprometo no solo por tener el micrófono a la mano, sino porque la necesidad le asiste a los pueblos. Vamos a hacer todo lo posible. Señora viceministra de Transportes, pido que el día de hoy se comunique con el ministro de Transportes, el compañero Juan Silva, para que agende el aeropuerto para Huancavelica porque no podemos permitir que los pueblos estén aislados”, señaló el jefe de Estado.

Patricia Chirinos afirma tener las firmas para presentar moción de vacancia

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, aseguró que ya tiene más de 26 firmas para presentar la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.