Muerte de gobernador (e) agrava crisis en Región Arequipa

Arequipa tendrá tres gobernadores en un poco más de un mes. Ante la muerte del vicegobernador, Walter Gutiérrez, y la aún detención del gobernador Elmer Cáceres Llica, uno de los integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA) debe ser elegido para que asuma el cargo. Gutiérrez pereció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Pablo a sus 62 años. El Covid-19 que contrajo agravó su mal hepático. La mañana de ayer familiares acudieron al establecimiento tras el deceso, entre ellos evidentemente dolida su hija, la consejera regional Kimmerlee Gutiérrez.

A la grave crisis en que estaba sumida el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se le sumó las detenciones por el caso “Los hijos del Cóndor”. Hay millonarias obras paralizadas en la región desde antes que se destapara la presunta organización criminal. Además se corre el riesgo de que no se gasten S/ 427 millones que restan del presupuesto anual. De los S/ 856 millones para proyectos, solo se gastó el 50% hasta la actualidad.

La muerte de Gutiérrez agudizó todo. El presidente del CRA, Ysrael Zúñiga, manifestó que lo que corresponde es declarar la vacancia de Gutiérrez por fallecimiento y luego convocar a una sesión extraordinaria para elegir a la nueva autoridad. Mientras que la posición de su colega Eddy Medina es elegir un gobernador transitorio hasta que se tengan los 14 integrantes, con accesitarios si se requiere. “Hay que recomponernos para hacer una elección como corresponde”, dijo. Mientras que para los legisladores regionales Silvio Arias y Harberth Zúñiga, la decisión es urgente.

¿Quién asumirá el encargo?

Ysrael Zúñiga y Miguel Guzmán estarían descartados de saque por estar investigados por “Los hijos del Cóndor”. Aunque Zúñiga indicó que no tendría problemas si lo proponen. Pero tres consejeros consultados remarcaron que el electo no debe estar involucrado en el caso. “Tiene que estar libre de todo cuestionamiento”, dijo por ejemplo Arias. Mientras que Chriss Díaz no acude presencialmente a las sesiones, por ello también estaría descartada.

Con la detención y fuga de consejeros, el grupo denominado Dignidad ha obtenido mayoría. Tiene 5 de los nueve consejeros regionales, que son Arias, Harberth Zúñiga, José Luis Hancco, Elmer Pinto y Kimmerlee Gutiérrez. Arias no descartó que propongan un candidato. “Sería lo idóneo porque hemos venido trabajando como grupo”, resaltó.

Homenaje. Consejeros se reunieron tras muerte de Gutiérrez. Foto: difusión

Harberth Zúñiga sostuvo que la mayoría está capacitada y que de ser elegido no rehuiría el encargo. “Hay que anteponer los intereses personales con los de la región”, declaró. De esa manera dejó entrever que dejaría de lado su postulación electoral. Otra posibilidad es Hancco, quien manifestó que tocarán estos temas recién esre martes en la sesión ordinaria del CRA por respeto al fallecimiento de Gutiérrez. De igual manera Eddy Medina dijo que se encuentra capacitado. Señaló que fue hasta cinco veces alcalde de Castilla.

Votos

El especialista en derecho electoral, Jorge Mamani, resaltó que para la elección de la autoridad la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, señala que se requiere el 50% más 1 de votos de la mayoría legal. Sin embargo por ser un caso especial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) avalaría una votación diferente. Esto debido a que debe primar el principio de continuidad de gobernabilidad y que no puede haber un vacío de poder.

Honras fúnebres para Gutiérrez

Walter Gutiérrez, asumió el cargo tras la detención del gobernador regional Elmer Cáceres por el caso “Los hijos del Cóndor”. Debido a sus constantes ausencias, se hablaba que su estado de salud no era el óptimo. Gutiérrez es fundador Unidos por el Gran Cambio, movimiento regional con que ganó las elecciones Cáceres. Luego por discrepancias ambos políticos se distanciaron.

Carroza fúnebre que trasladó el cuerpo de Walter Gutiérrez. Foto: Rodrigo Talavera/La República

Los restos de Gutiérrez fueron conducidos al velatorio Infantas y Galindo en Umacollo (Cercado) donde familiares y autoridades acudieron. Hoy desde las 11.00 horas se realizará la misa de cuerpo presente e inmediatamente se realizará honras fúnebres en la sede del Gobierno Regional de Arequipa. A las 13. 00 horas se realizará su entierro en el Parque de La Esperanza.