Evo Morales: ¿qué implica que la Comisión de RR. EE. lo haya declarado como persona no grata?

El lunes 22 de noviembre, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, grupo que preside el congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante, acordó por mayoría declarar como persona no grata al exmandatario de Bolivia Evo Morales por su “negativo activismo político” y “evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica del Gobierno del Perú”.

El mencionado grupo de trabajo sostiene que Morales, en sus visitas a suelo peruano, brinda declaraciones en relación a “temas sensibles que dividen a la población peruana”, como una asamblea constituyente o estatización de recursos naturales. Por ello, la Comisión de RR. EE. también instó a los Ministerios del Interior y de Defensa a tomar las acciones correspondientes para prohibir el ingreso del exjefe de Estado boliviano al Perú.

Para el exministro del Interior, José Elice, este acuerdo es una declaración política con la que un sector rechaza la presencia de Evo Morales. El extitular del Mininter también precisó que dicha comisión “no tiene facultades para prohibir el ingreso de nadie al país”.

“No tiene ningún efecto legal. Es una declaración hecha por un órgano político, que es una moción de rechazo a la presencia de Evo Morales. (...) Es una declaración formal, no tiene ninguna disposición que impide el ingreso de Evo Morales al Perú. Puede pronunciarse tanto la comisión como el Congreso mismo y los órganos parlamentarios. Es una declaración política”, declaró Elice a La República.

Por su parte, el ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes señaló que el Parlamento no determina la política exterior de la nación, ya que eso es prerrogativa del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Es un pedido que tiene una base política, pero no tiene ningún carácter vinculante. Quien decide esas cosas es el Ejecutivo a partir de una razón. Tiene que existir una razón para impedir el ingreso, eso lo propone el Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del mérito que encuentre”, comentó Guembes a esta redacción.

Oposición ya había intentado declarar como persona no grata a Evo Morales

En agosto de este año, Norma Yarrow, legisladora del partido de oposición Avanza País, presentó una moción para que el Pleno declare persona no grata a Evo Morales. Esto, por los mismos argumentos que aprobó la Comisión de Relaciones Exteriores el último lunes.

“El día de la juramentación, (Morales) estuvo en una ubicación que era solo para mandatarios. Y el día de la juramentación en Ayacucho, voló con el presidente Pedro Castillo. El señor lo proclamó a Pedro Castillo cuando todavía no había sido declarado oficialmente por el JNE”, dijo Yarrow en su sustentación.

En dicha oportunidad, la representación nacional rechazó el pedido de la parlamentaria de Avanza País con 45 votos a favor, 63 en contra y 12 abstenciones.

PUEDES VER: Renovación Popular impulsó moción para declarar persona no grata a Evo Morales

No obstante, de haberse aprobado el referido planteamiento, esta declaración tampoco tendría efecto vinculante, según explicó el constitucionalista César Delgado a La República.

“Es solamente un pedido de la comisión de RR. EE., no se trata de una moción de orden del día en la que el Pleno del Congreso se pronuncie sobre esa materia, que tampoco tendría carácter vinculante, sino carácter político. En ninguno de los dos casos obliga al Poder Ejecutivo (a responder)”, apuntó.

En tanto, el extitular del Mininter, José Elice, manifestó que los argumentos por los cuales la comisión de Relaciones Exteriores exhorta al Ejecutivo a restringir el arribo de Evo Morales a territorio nacional vulneran los derechos fundamentales.

PUEDES VER: Miembros del partido de Evo Morales promueven la asamblea constituyente en el Perú