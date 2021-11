Elmer Cáceres Llica: este miércoles se leerá resolución judicial de pedido de prisión preventiva

El titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, José Málaga Pérez, dará lectura este miércoles 24 de noviembre a la resolución sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el gobernador Elmer Cáceres Llica y otros siete investigados por el caso Los Hijos del Cóndor.

“Ha sido un debate muy discutido, han demostrado la calidad de su profesión. De repente estamos de acuerdo, de repente no, de repente en parte, no sabemos. Todavía la decisión mañana en la resolución se expresará. Pero eso no significa que haya hecho un mal trabajo el Ministerio Público, las defensas y todas las partes”, señaló el magistrado este martes, antes de finalizar la audiencia.

El juez Málaga Pérez revisa el requerimiento de prisión preventiva contra Cáceres Llica, Gregorio Palma Figueroa, Ronal Veto Bernal Huarca, Marcelo Córdoba Monroy, Wilfredo Leodán Llaiqui Cáceres, Napoleón Segundo Ocsa Flores, Jeimi Natividad Flores Quicaño y Mario Jacobo Jacobo.

Se conoció que la lectura de la resolución duraría al menos dos días debido al número de posibles pruebas e indicios oralizados. Este es un caso complejo debido al número de investigados, así como por los cargos que ocupaban y la cantidad de prueba indiciaria presentada, lo que no permitió que el caso sea resuelto rápidamente en esta etapa.

Caso

La presunta organización criminal Los Hijos del Cóndor operaría desde el 2019 en el Gobierno Regional de Arequipa y estaría liderada por gobernador Elmer Cáceres Llica.

La hipótesis del Ministerio Público es que, mediante dádivas de terrenos o control de obras, habrían buscado el favor de consejeros regionales para que no lo fiscalicen.