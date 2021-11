Burgos sobre vacancia a Castillo: Como miembro de Avanza País, tendría que votar a favor

Para Juan Burgos, congresista de Avanza País, el presidente Pedro Castillo no ha reunido las condiciones para que se le aplique la vacancia presidencial, contrario a lo referido por otros legisladores de su agrupación parlamentaria. No obstante, sostuvo también que votará a favor de esta medida por haber sido planteada por su bancada.

Al preguntarle sobre cómo marchaba la moción de vacancia anunciada por Patricia Chirinos, miembro de la misma agrupación parlamentaria, Burgos señaló que las firmas se están recolectando.

“Las firmas se están reuniendo. Considero que, ante todo, es una prerrogativa que tiene el Congreso de la República la de poder llegar a esta moción de vacancia. Algunos miembros de este Congreso no van a participar, están en contra y considero que están en su pleno derecho. Pero hay que pensar en el Perú, hay que pensar en la gobernabilidad ”, declaró a Exitosa.

Sobre sus argumentos para justificar la vacancia a Pedro Castillo, respondió: “Mis argumentos no, porque yo no he planteado esta moción de vacancia (...) Pero orgánicamente, como grupo de Avanza País, tendría que votar a favor”.

“Personalmente, mi postura es que (Pedro Castillo) aún no tiene, no podría decir que ha reunido las condiciones para ser vacado , pero sí se han encontrado elementos en las personas que están alrededor de él, que son de dudosa moral (...)”, añadió.

Posteriormente, sobre las declaraciones del mandatario pidiendo al Congreso que también rinda cuenta sobre sus 100 primeros días en el actual periodo, Burgos criticó que el jefe de Estado haya tenido un “tono de confrontación”.

“Bueno, el señor Pedro Castillo está tomando un tono de confrontación porque no le gusta lo que el Congreso le está diciendo, que venga a responder por las dudas acerca de su política de Gobierno, lo que se le ha encontrado al secretario general de Palacio de Gobierno (...) ¿De qué estamos hablando?”, expresó.

Finalmente, enfatizó sobre el trabajo del legislativo: “Hay proyectos de ley que son interesantes y que hemos presentado ante las comisiones de Trabajo y de Presupuesto. Por ejemplo, el Gobierno de Pedro Castillo, que tanto dice que defiende a los trabajadores, había copiado lo que hizo el señor Sagasti y presentó ante el Pleno el artículo 6 de la Ley de Presupuesto”, aseveró.