Umberto Jara: “Hay evidencias que demuestran que Augusta La Torre, camarada Norah, fue asesinada”

Entrevista. Tras la muerte de Abimael Guzmán, líder y cabecilla de Sendero Luminoso, en setiembre de este año, el periodista Umberto Jara publicó la última edición de su libro “Abimael: el sendero del terror” donde cuenta al detalle cómo se habría producido en noviembre de 1988 la muerte de Augusta La Torre, o ‘camarada Norah’, ex esposa de Guzmán. Fundadora, militante, y pieza fundamental en las acciones sanguinarias del grupo terrorista al interior del país.

En una entrevista que dio a EFE, usted asegura que Augusta La Torre fue asesinada. ¿Cuáles son las evidencias que encontró?

Cuando se les captura el 12 de setiembre de 1992, al momento de interrogarlos en la Dircote, Abimael Guzmán dice que ella (Augusta la Torre) había muerto por un infarto producto de una dolencia cardiaca, pero la misma pregunta le hacen a Elena Iparraguirre en otro ambiente, y ella dice que el deceso ha sido por causa natural. Aquí hay una contradicción entre los dos, quienes estuvieron presentes en el momento en que ocurrió la muerte . Cuando ocurre la muerte, en noviembre de 1988, la cúpula le pregunta cuál había sido la causa, y él (Abimael Guzmán) primero dice que había sido un suicidio.

Entonces, ¿no fue un suicidio?

No. Esa es una versión distinta (que dio Guzmán), y cuando Óscar Ramírez Durand, el ‘camarada Feliciano’, y Elvia Sanabria, la ‘camarada Juana’, piden una investigación interna, Abimael Guzmán se niega . Hay una declaración donde el mismo Ramírez dice que la razón de la muerte de la ‘camarada Norah’ es porque quiso dividir a Sendero Luminoso y, por esa razón, cuando Guzmán dio su discurso en el velorio, él dice: “ella en su lamentable confusión, en su enfermedad nerviosa, no distinguía bien, pero prefirió aniquilarse a escindir el partido, a destruirse, a tener que recusar”.

¿Qué quiso decir Guzmán con esas palabras?

Eso sería una primera evidencia de que no fue una muerte natural. Para Elvia Zanabria, esas frases sonaban a la elaboración de una coartada porque, en noviembre de ese año, Augusta, que fue su jefa y amiga, tenía apenas 43 años y en los meses anteriores habían compartido una intensa actividad con el afán de generar bases para ganar adeptos en las universidades de Lima y Huancayo. El episodio de la muerte era un incidente sospechoso. Zanabria envió una carta a la propia Elena Iparraguirre solicitando que el partido investigue las circunstancias reales.

¿Se logró investigar la muerte al interior del partido?

No. Elvia Zanabria fue sancionada con una suspensión de seis meses por una ofensa al partido y por ofender, supuestamente, a su líder Abimael Guzmán, pero las sospechas de Elvia Zanabria y Óscar Ramírez sobre un posible asesinato de Augusta La Torre no estaban desencaminadas .

Abimael Guzmán y Augusta La Torre. Foto: archivo Walter Alejos

¿Existen otros indicios que probarían que fue un asesinato?

El ‘camarada Feliciano’ también dijo que Augusta quiso dividir al partido, y que por eso la asesinaron. Otro hecho delator es que la muerte de la camarada Norah —teniendo el rango de mayor importancia: fundadora y segunda al mando— recién fue oficializada meses después, el 29 de junio de 1989 . Cuando la Policía hizo incautaciones, encontró una banderola firmada por Gonzalo, Norah y Miriam. En la bandera se notó que pretendieron falsificar la firma de la camarada Norah. Eso dice el atestado policial 128 de la Dircote.

¿Cuál es su hipótesis?

Si tú ves todos estos rastros: Guzmán dice primero que se suicidó, luego, cuando lo capturan, dice que fue un infarto. Elena Iparraguirre dice que fue muerte natural, pero gente que estaba ahí dentro como ‘el camarada Feliciano’ y ‘la camarada Juana’ dicen que no fue así y piden que se investigue, pero Abimael no quiere. Todo eso denota que no ha sido una muerte natural. Lo cierto es que hay evidencias que demuestran que Augusta La Torre, la camarada Norah, fue asesinada .

¿Y dónde está el cadáver ahora?

El cadáver nunca fue hallado, pero lo más grave es que existe un atestado con declaraciones en la cual Abimael Guzmán da la orden de desaparecer el cadáver . Si es que hubiese sido una muerte natural, ¿por qué querrían desaparecer el cadáver? Se desaparece el cadáver cuando se comete un crimen precisamente para que no lo descubran.

Eso benefició a Guzmán.....

Claro que sí, porque si no hay cuerpo, no hay delito. Por esa razón, Guzmán ordenó que no quede rastro alguno de quien había sido su esposa durante 24 años y su fiel abanderada en Sendero Luminoso. Ella había estado organizando actividades terroristas en Lima. Ella participaba en los atentados. ¿Cómo es posible que se iba a morir de pronto? No tiene sentido.

De acuerdo a Abimael Guzmán, Augusta La Torre falleció en 1988, por una afección cardiaca. Foto: archivo

¿Se refuerza la versión del triángulo amoroso entre La Torre, Iparraguirre y Guzmán?

Las especulaciones de un triángulo amoroso entre ellos sería un segundo orden. La razón más importante (para el asesinato) es otra.

¿Cuál sería esa razón?

El asesinato respondería a una disputa de orden político. Las rencillas personales podían omitirse, pero las discrepancias políticas no. Abimael Guzmán era un tipo fanático que no permitía que se tocara algo del partido y esa es la razón por la cual le dan muerte a Augusta La Torre.

¿Hubieron disputas con Guzmán antes de su muerte?

El congreso de Sendero, que se iniciaba en junio de 1988, fue postergado hasta noviembre porque ella entró en discusiones con Abimael Guzmán e incluso ella planteaba dividir el partido y eso habría sido clave (para el asesinato) . Augusta La Torre era fundadora, era la número dos. Además, tenía mucha transcendencia en la militancia porque ella organizaba los atentados. Ella tenía el poder para partir Sendero Luminoso , por eso es que Guzmán (y esto es algo que no se ha prestado la debida atención) dice ante su cadáver que ella quiso dividir el partido.

Este asesinato confirmaría su importancia en la organización...

Sin duda alguna. La importancia que ella (Augusta La Torre) ha tenido dentro de Sendero Luminoso ha sido fundamental. Eso no es porque yo lo diga, eso me han dicho todos con los que he hablado: exmiembros de Sendero Luminoso o de la Policía. También, por lo visto, en documentos que hay y los testimonios de testigos en Ayacucho. Todos me dicen que: ’sin esa chica, Abimael Guzmán no habría podido porque él no era un hombre de acción’.

¿Estuvo bien que incineraran los restos de Abimael Guzmán?

Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que lo hayan incinerado porque Abimael Guzmán es un personaje que hizo muchísimo daño a nuestra sociedad, que generó miles de muertes. Él hizo un daño inmenso a familias enteras, al país entero. Entregar su cadáver habría servido para que Sendero Luminoso y sus seguidores empiecen a querer darle homenaje. Hubieran hecho de su tumba un lugar de culto.

Tras la muerte de Guzmán, ¿seguirá la violencia por parte de Sendero?

Sendero Luminoso es básicamente una organización violentista. Una facción de Sendero Luminoso sigue ejerciendo la violencia en el Vraem. También se están disfrazando de democracia. Por el momento dice que no va a ser violenta, pero cada vez que pueden lanzan amenazas.

En setiembre de este año, el Gobierno determinó la cremación de Abimael Guzmán, el mayor genocida en la historia del Perú. Foto: Ministerio del Interior

¿Cree que hay grupos terroristas infiltrados en el Gobierno?

No diría que hay terroristas porque el terrorismo es la acción con atentados. Lo que sí creo es que existen simpatizantes de Sendero Luminoso y actores políticos de Sendero. Es decir, el presidente Pedro Castillo proviene del Movadef. El Movadef se convirtió en el Conare, y ahora es el Fenatep. Por más que se niegue, existen actos concretos que muestran que Castillo es un seguidor de Sendero Luminoso.

¿Por qué cree eso?

Porque nombró como ministro de Trabajo a un hombre implicado en actos terroristas como Iver Maraví, y en tres días dieron la legalidad al Fenatep. Algo que no habían logrado durante años, porque el Movadef fue rechazado, el Conare fue rechazado, ahora le cambiaron el nombre a Fenatep y un ministro, con antecedentes de terrorismo y nombrado por Castillo, le dio la legitimidad. Eso es una muestra concreta.

Varias veces el presidente deslindó y condenó el terrorismo....

Sí, pero los hechos no lo respaldan. La otra muestra concreta es que cuando Abimael Guzmán muere, Pedro Castillo primero guarda silencio y después, durante 13 días, no toma ninguna decisión. Nunca se manifestó sobre la cremación. Son hechos concretos que muestran por lo menos una simpatía.