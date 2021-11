RMP: “Mirtha Vásquez no tiene poder alguno para discutir un cierre de minas”

Durante una visita de Mirtha Vásquez en Ayacucho, la primera ministra anunció a los comuneros que los actos violentos contra la empresa Apumayo no tendrán sanción y que, además, cuatro unidades mineras serían cerradas. Rosa María Palacios señaló que es imposible que se hayan mal interpretado las declaraciones de la excongresista.

“Ella dice vamos a cerrarla. ¿Los hechos de violencia? No, no, no, eso no pasó. Dijo que el Ministerio de Justicia iba a poner abogados a disposición de las personas que han hecho eso (disturbios en Apumayo) porque son luchadores sociales”, comentó Palacios.

Mediante Twitter, la titular de la PCM recalcó que han acordado crear una comisión ejecutoria para “negociar retiro y cierre de cuatro unidades mineras”.

La abogada explicó que no existe ningún ecosistema contaminado por la minería formal. En el supuesto negado de que esto sea cierto, precisó que la empresa tendría que pagar una alta multa que la haría quebrar.

“Lo que quiere la posición antiminera es que no haya minería. La minería formal no contamina los ríos, la minería informal, que no le interesa a la ministra, sí contamina. Cuarenta y ocho horas después, no han rectificado nada de lo esencial. Han dicho que no han dicho lo que han dicho. La señora Mirtha Vásquez no tiene poder alguno para discutir un cierre de minas”, aclaró.

En respuesta, la Confiep y la Sociedad de Minería y Petróleo rechazaron la “medida arbitraria e ilegal de retirar y cerrar cuatro operaciones mineras en Ayacucho”.

La conductora de LR+ manifestó que Mirtha Vásquez era una opción moderada en comparación al expremier Guido Bellido. Agregó que todas las mineras tienen un plan de cierre en curso porque es un requisito, junto al estudio de impacto ambiental, para poder comenzar a operar en territorio peruano.

Ante las muestras de rechazo, el viceministro de Minas, Jorge Chávez Creta, aclaró que en cualquier momento las empresas mineras pueden solicitar una ampliación a las entidades competentes. “No hay un cierre unilateral, es un acompañamiento que se da en el proceso regular que tiene cada proyecto minero”, dijo en Latina.

“Eso no fue lo que dijo Mirtha Vásquez en esa plaza en Ayacucho y dijo en su Twitter que sin ninguna ampliación”, refutó Palacios.

Tras el anuncio de Vásquez Chuquilín, la empresa Hochschild Mining perdió más del 50% de su valor bursátil, según la Bolsa de Valores de Londres.

“Los mercados la entendieron bien claro, sin discusión. Han destruido el patrimonio de una empresa en un día, pero ni Alan García en su primer gobierno”, dijo.

RMP señaló que las empresas, los accionistas y trabajadores tienen recursos que da el Estado de derecho como la vía administrativa, judicial, arbitraje internacional y sanción política.

“Que la ministra salga y pida disculpas por lo que acaba de hacer y diga que a la gente de Ayacucho la engañó”, reclamó.