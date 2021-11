Susana Higuchi fue trasladada a otra clínica para recibir atención especializada

Susana Higuchi fue trasladada a Oncosalud para poder ser atendida de forma especializada por el mal que le aqueja, informó su hija Keiko Fujimori a través de sus redes sociales. Esto luego de que el último 9 de noviembre fuera internada de urgencia en la clínica Ricardo Palma.

“A nombre de mi familia, les informo que mi madre ha sido trasladada a Oncosalud para seguir con una atención especializada al grave mal que la aqueja. Mi padre sigue en tratamiento frente a la confirmación de que sufre también de fibrosis pulmonar”, escribió la excandidata presidencial.

Keiko Fujimori se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre la situación actual de su madre. Foto: Twitter

Fujimori Higuchi, además, sostuvo que su padre Alberto Fujimori también sigue en tratamiento por fibrosis pulmonar. Por este motivo, pidió a sus seguidores que la acompañen en una misa virtual que está organizando.

Hace unas semanas, la lideresa de Fuerza Popular había comunicado que su madre se encontraba en cuidados intensivos y que su estado era grave. “Esta madrugada, nuestra mamá ha sido internada de emergencia por problemas respiratorios”, informó el último 9 de noviembre.

Las últimas apariciones que tuvo Susana Higuchi fue durante la segunda vuelta electoral, el último 6 de junio, cuando acudió a votar a la Biblioteca Nacional de la avenida La Poesía, en San Borja. La exesposa de Alberto Fujimori fue captada con dificultad para caminar y acompañada por su hijo Kenji Fujimori.

La madre de los Fujimori siempre ha apoyado activamente la participación política de Keiko, incluso desde que esta asumió como primera dama. No obstante, la lideresa de Fuerza Popular se ha mostrado indiferente ante las denuncias de maltrato que realizó en su momento su madre, en contra del expresidente, pues al ser consultada sobre ello, respondió: “tal hecho no me consta”.