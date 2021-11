Cecilia García a Keiko Fujimori por apoyar vacancia: “Tienes demasiado tiempo libre, trabaja”

Cecilia García, quien fue congresista por Podemos Perú, utilizó algunos minutos del programa que conduce en Exitosa para criticar las recientes declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien anunció que su agrupación política iba a apoyar el pedido de vacancia contra el presidente Pedro Castillo que formuló la legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País.

En esa línea, la conductora reprochó severamente a la excandidata naranja por no haber cumplido con su palabra, pues en marzo, durante la última campaña electoral, la hija de Alberto Fujimori aseguró que ella y su bancada no apoyarían ninguna iniciativa que busque algún tipo de censura o vacancia del presidente.

“Apenas Patricia Chirinos dijo: ‘Tengo la moción de vacancia’, sale la señora (Keiko Fujimori) a decir ‘Fuerza Popular apoyará la vacancia’. Ya pues, Keiko”, sostuvo en un inicio la exparlamentaria.

De igual manera, la abogada recomendó a Fujimori Higuchi que ocupara su tiempo en otras actividades para que permita al presidente gobernar el país. “Trabaja, mamacita linda, ocúpate en algo , deja al presidente que pueda gobernar el país. Además, te comprometiste, pero ya sabemos que ni palabra tienes (…) ya todo el Perú lo sabe”, vociferó. “No cumples tu palabra, dices una cosa y sales con otra. Tienes demasiado tiempo libre, hermana”, indicó también.

La exlegisladora descartó que sus declaraciones sean a favor de Pedro Castillo. “Esto no es en defensa de Pedro Castillo, en lo absoluto, no te confundas, esta es una opinión objetiva. (…) Es más fácil que le cierren el Congreso a que vaquen al presidente. No se hagan, pues”, se oye decir a la presentadora de dicho espacio radial.