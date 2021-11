Fiscalía no pudo incautar el celular de Bruno Pacheco porque este dijo que “no lo tenía”

El fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, detalló que durante la diligencia que realizó el Ministerio Público en Palacio de Gobierno, tras el escándalo generado por presuntas presiones desde el Ejecutivo para concretar ascensos irregulares en el Ejército, no se pudo incautar el celular del ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, ya que este argumentó que “no lo tenía en ese momento”.

“Se le solicitó (su teléfono), pero dijo que no lo tenía en ese momento. Efectivamente, (no pudo ser incautado). Fue la respuesta que dio en ese momento, pero nosotros no nos limitamos a su respuesta, sino que hacemos varios actos de investigación”, declaró a Exitosa.

En este sentido, Omar Tello recordó que todos los funcionarios públicos están obligados a entregar información y contribuir con la transparencia de su gestión, más aún si esta solicitud se produce en el marco de una investigación fiscal.

La negativa de Bruno Pacheco para entregar su celular afectaría el avance de las investigaciones, ya que se reserva información relevante sobre presuntas coordinaciones para presionar a otros funcionarios públicos desde Palacio de Gobierno: “No contamos con ese teléfono y por ello mismo no vamos a poder hacer ningún tipo de extracción de información”, agregó.

Bruno Pacheco renunció al cargo

El último viernes 19 de noviembre, Bruno Pacheco anunció su renuncia al cargo de secretario general de Palacio de Gobierno tras los cuestionamientos en su contra por las presiones que ejerció contra la Sunat y los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. A través de su cuenta de Twitter, el ahora exfuncionario aseguró que su decisión se basa en el respeto al presidente de la República, Pedro Castillo.