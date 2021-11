Alcalde de Vizcatán reportó a Fuerza Popular masacre narcoterrorista

Desde Vizcatán del Ene

Al haber ocurrido en plena campaña de la segunda vuelta presidencial, el 23 de mayo de este año, la masacre de Vizcatán del Ene fue usada por ambos partidos contendientes, Perú Libre y Fuerza Popular, para descalificarse mutuamente. Pero fue la organización política de la excandidata Keiko Fujimori la que recibió información privilegiada sobre la matanza.

El alcalde fujimorista del Vizcatán del Ene, Alejandro Atao Guerreros, aseguró a La República que informó al excongresista de su partido Erwin Tito Ortega sobre los autores del homicidio de 16 personas. Le dijo a Tito que habían sido miembros del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), la banda narcoterrorista que dirige Víctor Quispe Palomino, camarada “José”. Como informó ayer este diario, el burgomaestre Alejandro Atao admitió que a 4 horas de ejecutarse la acción armada, el camarada “Carlos” lo buscó para decirle que habría un operativo contra los bares y prostíbulos ubicados en la zona de Chimpichariato.

“Luego de denunciar los hechos ante la comisaría de Natividad (distrito de Pichari, La Convención, Cusco) y al jefe de Comando Especial Vraem, llamé en ese entonces al congresista (Erwin Tito Ortega). Y le informé lo que había ocurrido en el Vizcatán del Ene. Con nadie más hablé”, explicó Alejandro Atao.

En el contexto de la campaña electoral, incluso se deslizó una versión según la cual el atentado que dejó 16 víctimas había sido para amedrentar a los que pretendía votar por Keiko Fujimori, insinuando que el beneficiario final de la masacre sería Perú Libre y Pedro Castillo. En realidad, el MPCP está siempre en contra de las elecciones porque las considera una “farsa” y el homicidio múltiple de Vizcatán del Ene no podría haber sido diseñado en beneficio de uno u otro candidato.

De la misma manera, desde los sectores que apoyaban al candidato Pedro Castillo se dijo que el ataque podría haber estado organizado por Fuerza Popular para imputar el acto criminal a seguidores de Perú Libre.

Ahora se sabe por el testimonio del alcalde fujimorista Alejandro Atao que él mismo comunicó a Fuerza Popular, por intermedio del exlegislador Erwin Tito Ortega, sobre la identidad de los verdaderos asesinos: los militantes del MPCP que dirige Víctor Quispe Palomino.

El alcalde Alejandro Atao señaló a este diario que el mismo testimonio lo ha ofrecido a la fiscalía especializada que investiga el caso.

Sin embargo, el excongresista fujimorista Edwin Tito Ortega, quien era representante electo por la región Junín, contactado por La República, manifestó no conocer al alcalde Alejandro Atao. Aunque reconoció que dio cuenta de los hechos a la bancada de Fuerza Popular.

“No lo conozco y no recuerdo haber hablado con el alcalde Alejandro Atao. Yo me enteré por las redes sociales y luego informé a la bancada sobre la matanza en Vizcatán del Ene. Posiblemente se comunicó con la secretaria general del partido o habló con el congresista Luis Galarreta. Sinceramente, no lo recuerdo”, precisó el excongresista Erwin Tito.

El alcalde Atao ratificó que sí había informado del brutal ataque narcoterrorista al exlegislador Erwin Tito Ortega.

Durante la última semana, este diario entrevistó a varias personas de la zona del escenario del crimen, y recordaron que los narcoterroristas del MPCP (o los “tíos”, como se les conoce popularmente) habían alertado que atacarían a las “cuchipampas” (bares y prostíbulos). Lo que sucedió el 23 de mayo fue la espantosa consumación de la amenaza.

El dato

Advertencia. El 10 de mayo de este año -13 días antes de la matanza-, los narcoterroristas difundieron pasquines que alertaban sobres sus acciones armadas: “¡Limpiar al Vraem y el Perú de antros, de elementos de malvivir, de parásitos y corruptos!”.