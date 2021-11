Narcoterrorista avisó a alcalde fujimorista de Vizcatán que haría “limpieza” de prostíbulos

Desde Vizcatán del Ene

El alcalde fujimorista del distrito de Vizcatán del Ene, Alejandro Atao Guerreros, en cuya jurisdicción fueron asesinadas 16 personas la noche del domingo 23 de mayo de este año, reveló que el narcoterrorista ‘Carlos’ le advirtió que perpetraría el ataque cuatro horas antes de su consumación.

El camarada ‘Carlos’ afirmó que se trataba de una ‘’operación de limpieza’' de los locales donde había alcoholismo, drogadicción y prostitución, en concordancia con las amenazas de Víctor Quispe Palomino, cabecilla del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), la organización criminal que actúa en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El testimonio del alcalde Alejandro Atao confirma que elementos del MPCP fueron los autores de la matanza de 14 adultos y 2 menores de edad en la zona de Chimpichariato, en locales de comida, alcohol y prostitución, de propiedad de los familiares del burgomaestre Atao.

“Cuatro horas antes de la masacre, en Vizcatán del Ene, el camarada ‘Carlos’ llegó a mi casa acompañado de otro terrorista. Me advirtió que iban a hacer una ‘’limpieza’' de los ‘’cuchipampas’' (burdeles) que había en la zona”, relató a La República el alcalde Alejandro Atao Guerreros.

Para verificar la identidad del camarada ‘Carlos’, La República le mostró al alcalde Alejandro Atao una fotografía del narcoterrorista. El burgomaestre confirmó que se trataba del mismo personaje que le alertó de que habría una ‘’limpieza’' de los prostíbulos.

Camarada 'Carlos'

La muerte también avisa

“Aproximadamente a las 5:50 p.m. del domingo 23 de mayo (la masacre se produjo a las 9:45 p.m.), el presidente del comité de autodefensa, Edgar Curo Huamán, tocó la puerta de mi casa y me dijo que me estaban llamando. En ese momento yo descansaba y pensé que se trataba de alguna autoridad”, relató a este diario el burgomaestre de Vizcatán del Ene.

‘’¿Quién quiere hablar conmigo?, pregunté. Salga un ratito, señor alcalde, respondió el presidente de la autodefensa (Edgar Curo). Al salir, vi a un muchacho de unos 25 años parado en mi puerta y a 3 metros atrás otro joven lo resguardaba sigilosamente”, explicó.

“‘Quiero conversar contigo, somos compañeros’, se presentaron tranquilamente. En esos momentos le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba ‘Darío’. Yo sabía que no era ‘Darío’, sino ‘Carlos’. Ya lo conocía, por lo que no tuve problemas de conversar con él, porque no soy soplón ni tampoco he cometido algo malo”, continuó el alcalde.

“Lo primero que hice fue preguntarle si era cierto el pronunciamiento de la camarada ‘Vilma’ (cabecilla del MPCP), quien aseguraba que el partido (la agrupación narcoterrorista)estaba en contra de las elecciones. ¿Es cierto o no lo que dice ‘Vilma’?, le pregunté nuevamente’', prosiguió.

‘’Durante el diálogo me advirtió que iban a ‘limpiar’ la zona y se retiraron. En esos momentos no lo tomé en serio, pensé que esa ‘limpieza’ solo era destruir las cosas materiales, como lo hicieron en otras localidades”, afirmó el alcalde Alejandro Atao.

Matanza en Vizcatán

Advertencia consumada

Esa noche del domingo 23 de mayo llovió como nunca con truenos y relámpagos, y para evitar alguna desgracia en el pueblo, se apagó el fluido eléctrico.

“Eran aproximadamente las 10 p.m. cuando mi hija empezó a gritar: ‘Los han matado! ¡Los han matado!’. En esos momentos no entendía lo que pasaba. Pensé que mi hija tenía una pesadilla, hasta que escuché por los parlantes (del pueblo) que los ‘tigres’ (miembros) del comité autodefensa alertaban sobre la matanza”.

PUEDES VER: Cuatro bancadas retrasan instalación de Comisión Vizcatán

El alcalde fujimorista Alejandro Atao Guerreros, es la primera vez que reconoce que los narcoterroristas advirtieron que cometerían el asesinato masivo.

“Inmediatamente salí a la plaza y vi cómo la gente corría de un lugar a otro gritando y llorando. Algunos tenían en sus manos panfletos que habían arrojado los asesinos en el lugar. Eran los ‘tíos’ (narcoterroristas) los que habían perpetrado la matanza’', manifestó el burgomaestre de Vizcatán del Ene.

‘’Esa noche no bajé a las cantinas (el lugar de la masacre). Desde una loma del pueblo observaba que los del comité de autodefensa subían y bajaban. Luego dije a los del comité de autodefensa que nadie debería tocar nada hasta que llegaran las autoridades’', precisó.

Durante el testimonio del alcalde Alejandro Atao, llamó la atención por qué, si había sido advertido de que los narcoterroristas atacarían los locales en la zona de Chimpichariato, no dio la voz de alerta a los pobladores que se encontraban en los establecimientos comiendo y bebiendo. El burgomaestre respondió a La República: ‘’No pensé que llegarían a tanto, nunca pensé que iban a cometer esa atrocidad’'.

PUEDES VER: Suboficial hiere de muerte a mayor de la PNP en frente policial del Vraem

‘’Si hubiera advertido del ataque, ¿se habría evitado la masacre?’’, le preguntamos.

‘’Ellos (los senderistas) nunca chocaron con el pueblo. Por esa razón pensé que solo iban a destruir las cantinas, como lo hicieron en otros lugares, donde agarraron a latigazos a las mujeres y destrozaron las carpas, nada más’', argumentó el alcalde Alejandro Atao.

La masacre se registró el domingo 23 de mayo, en la misma noche que en Lima se desarrollaba el debate entre los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular. Sectores fujimoristas aprovecharon el crimen.

‘’Hay versiones que acusan que los asesinos son venezolanos contratados por los fujimoristas, cuyo partido usted representa, con la finalidad de involucrar al entonces candidato Pedro Castillo. ¿Esto es verdad?’’, le preguntamos.

“Lo que ha pasado en Vizcatán del Ene no es obra de los venezolanos ni de colombianos, tampoco se trata de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Fueron los ‘tíos’ (narcoterroristas) dirigidos por el camarada ‘Carlos’’', contestó Alejandro Atao.

El burgomaestre fujimorista incluso reconoció que entre las víctimas de la masacre se encontraban 2 trabajadores suyos que laboraban en sus cultivos de hoja de coca.

‘’Entre las 16 víctimas estaban dos muchachos que me ayudaban, que trabajaban en mi chacra. Además, las cantinas eran de mis sobrinos. ¿Por qué tendría que atentar contra ellos, si ellos son mi familia?”, alegó el alcalde Atao.

Los locales atacados eran de propiedad de Edison y Paul Atao Torres, hijos del hermano mayor del alcalde Alejandro Atao.

Durante la incursión narcoterrorista, tres personas lograron sobrevivir al ataque. Uno de ellos es Paul Atao Torres, sobrino del alcalde del Vizcatán del Ene.

El alcalde Alejandro Atao fue quien se dirigió a la comisaría de Natividad (Pichari, La Convención, Cusco) y luego al cuartel del Comando Especial del Vraem (Cevraem) para notificar la matanza. Los asesinatos narcoterroristas se perdieron en la oscuridad de la selva.

Vizcatán del Ene

Fiscal del caso ya tomó testimonio del alcalde

El alcalde de Vizcatán del Ene, Alejandro Atao Guerreros, manifestó que su versión de los hechos la ha declarado ante la fiscal que investiga el caso, Eneida Aguilar Solórzano.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público y de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), comparten la misma hipótesis de que los autores de la matanza en Chimpichariato serían miembros del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), como se indicaba en los pasquines que habían dejado regados en el lugar de asesinato.

Las autoridades cuentan con comunicaciones radiofónicas interferidas, en las que miembros del MPCP hacen referencia a su participación en la masacre del 23 de mayo de este año.

Los proyectiles encontrados corresponden a fusiles Galil, que suele ser el armamento usado por los narcoterroristas del Vraem.