López Aliaga ataca a Pedro Castillo con comentarios clasistas

El excandidato presidencial y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, emitió comentarios peyorativos respecto del presidente de la República, Pedro Castillo, ya que, al ser consultado durante una entrevista acerca de su opinión sobre la gestión del mandatario, señaló que Castillo tiene incapacidad “antropológica”.

“Esa persona no está capacitada para el puesto. No tiene noción de nada; no hay ninguna capacidad de gobierno. Es bien irresponsable. Para mí, es una incapacidad inclusive antropológica”, inició su respuesta para Canal N.

Enseguida descalificó al jefe de Estado, quien fue elegido por voluntad popular en las últimas Elecciones Generales 2021: “ El señor está muy bien de profesor de primaria, de dirigente, de ser un campesino, pero (no para) dirigir al Perú, y da las señales de desconfianza absoluta, donde tú ves que todos los precios del Perú, todos los costos del Perú, bajan a la mitad, cualquier propiedad vale a la mitad”.

Además, aseguró que “el Perú vale la mitad” por culpa de Castillo, por su manera de hacer gestión y por las personas que lo rodean y han sido colocadas en los ministerios.

En esa línea, ratificó que la bancada de Renovación Popular iba a apoyar en bloque la admisión de la moción de vacancia que estaría presentando próximamente la congresista Patricia Chirinos en contra del presidente.

“Ha habido un comunicado, ayer o anteayer, que toda la bancada reflexiona, porque lo de ‘Pati’ Chirinos fue una cosa sorpresiva (…). Creo que al Congreso hay que darle soporte de la calle”, añadió.

López Aliaga viene incitando la destitución del presidente

El último jueves 18 de noviembre, Rafael López Aliaga dijo que, “antes de fin de año”, el presidente Pedro Castillo y la vicepresidente Dina Boluarte deberían ser vacados, pero que el Congreso debería permanecer.