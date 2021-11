¿Se tienen los votos para que prospere la moción de vacancia contra Pedro Castillo?

El jueves 18 de noviembre, la legisladora de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, reveló una moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. No obstante, en dicho momento, la parlamentaria no contaba con las firmas requeridas para que su pedido pudiera ser presentado ante la representación nacional.

Chirinos invitó a los parlamentarios a “no tener miedo” y suscribir la moción con la que se busca destituir al jefe de Estado a poco más de tres meses desde que juró al cargo. “Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas. Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo”, arguyó.

Durante dicha jornada, diversas bancadas expresaron su rechazo al planteamiento de la tercera vicepresidenta del Legislativo y todo indicaba que las intenciones de destituir a Castillo Terrones no prosperarían. Sin embargo, el viernes 19, las agrupaciones de la oposición decidieron respaldar la propuesta.

Bancadas que respaldan la moción de vacancia presidencial

A través de comunicados, Fuerza Popular y Renovación Popular, partidos de la oposición y promotores de la narrativa del fraude, se unieron a la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

Keiko Fujimori confirmó el apoyo de la agrupación naranja: “En Fuerza Popular creemos que este Gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada Fuerza Popular ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”.

Por su parte, el partido celeste considera que dicho mecanismo es “la única herramienta democrática que permitirá alejarnos de esta crisis política y social”.

A pesar de que el pedido nace de una legisladora de Avanza País, solo cuatro congresistas de dicha representación parlamentaria manifestaron su respaldo.

Bancadas que están en contra de la moción de vacancia

Desde el anuncio, diversas bancadas deslindaron del planteamiento de Patricia Chirinos.

Pese a sus diferencias en el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez, congresistas de la facción cerronista y bloque magisterial de Perú Libre mostraron su disconformidad ante la moción que busca separar a Pedro Castillo del sillón presidencial.

“Para nosotros, esa vacancia no va, pero —como es un tema político— no solo quieren vacar al presidente. La clase política, que siempre ha estado y que parece que se han descuidado, no quieren perdonar a Pedro Castillo que sea presidente”, declaró el ex primer ministro Guido Bellido.

De igual manera, Juntos por el Perú calificó el hecho como una “maniobra golpista de la derecha”.

“No existe ninguna razón legal, política ni moral que justifique la presentación de una vacancia presidencial. El único propósito de los promotores de la vacancia es imponer sus intereses políticos sobre la voluntad popular y seguir obstaculizando el proceso de cambio que representa el actual Gobierno”, apuntó en un comunicado difundido en redes sociales.

Otras bancadas que también adelantaron que no suscribirán el oficio de Chirinos Venegas son Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú y Partido Morado.

Bancadas que aún no han decidido o manifestado su postura sobre la moción de vacancia

Hasta el momento, seis congresistas de Avanza País aún no revelan su postura ante la moción de vacancia de su correligionaria. Tampoco se manifestó el no agrupado Carlos Zevallos.

Vacancia presidencial contra Pedro Castillo: ¿qué proceso establece el Reglamento del Congreso?

Según el Reglamento del Congreso, para presentar una moción de vacancia presidencial se requieren como mínimo de 26 firmas. Luego, para que este pedido sea admitido a debate en el Pleno se necesitan 52 rúbricas.

Luego de que este oficio ingresa al Legislativo, el presidente de la República puede presentarse ante la representación nacional entre el tercer y décimo día de ser admitida la moción. Finalmente, para que se apruebe la solicitud de vacancia presidencial se necesitan más de 2/3 del número de congresistas, es decir, 87 votos.

“Él (Pedro Castillo puede acudir con su abogado, como lo hizo en su momento Pedro Pablo Kuczynski (PPK) o como lo hizo Martín Vizcarra para presentar sus descargos”, acotó la constitucionalista María Antonieta Gonzáles a La República.

Moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo: ¿cuándo se estaría presentando?

Durante su intervención en el hemiciclo, Patricia Chirinos pidió a la titular de la Mesa Directiva que le de prioridad a la moción de vacancia de su autoría, por lo que se espera que esta sea presentada en el primer día hábil en el próximo Pleno del Congreso.