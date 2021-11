Los voceados a precandidatos a la alcaldía de Lima

Comenzaron a perfilarse posibles precandidatos de los partidos políticos para ocupar la alcaldía de Lima, de cara a las elecciones regionales y municipales de octubre del 2022.

Según el excandidato presidencial de Acción Popular (AP) Yonhy Lescano, entre los aspirantes al sillón de Lima estarían los alcaldes de San Borja, Carlos Alberto Tejada, y el de Surco, Jean Pierre Combe.

En conversación con Combe, este dijo que está considerando “seriamente” ser precandidato por AP para la comuna limeña, aunque aún no lo ha decidido.

“Deseo hacerlo, pero depende de la decisión de la militancia, ellos eligen”, acotó Combe. Tejada manifestó, por medio de su prensa, que no se pronunciará.

Edmundo del Águila Morote, secretario general de AP, señaló no tener conocimiento de que algún militante haya expresado internamente “su deseo de ser candidato a la alcaldía de Lima”.

En Avanza País, su presidente, Aldo Borrero, aseguró que el alcalde de Miraflores, Luis Molina, es un precandidato para la Municipalidad de Lima. Incluso, señaló que ya está afiliado a la organización.

“Posiblemente él sea el candidato. Hasta el momento solo es él”, indicó Borrero.

Luis Molina comentó que de llegar al municipio limeño pretende convertir a la capital del país en una ciudad inteligente. Precisó que su propuesta es dotar a Lima de modernas herramientas tecnológicas a través del uso de la inteligencia artificial y del big data en las áreas de seguridad ciudadana, gestión del tránsito y fiscalización electrónica.

En Somos Perú, fuentes autorizadas del partido aseguraron que hay tres aspirantes a este cargo. Se trata del expostulante presidencial por Victoria Nacional y exalcalde de la Victoria, George Forsyth; el excongresista Rennan Espinoza y el regidor Jorge Valdez. Los dos primeros ya están inscritos en el partido.

“Es una persona joven, mantiene un liderazgo, tiene experiencia municipal y consideramos que será un candidato potencial para Lima metropolitana”, señaló una de las fuentes respecto a Forsyth.

El jueves pasado hubo una reunión en la que participaron la presidenta de SP, Patricia Li, Forsyth, Espinoza y aspirantes a precandidatos por otros distritos para iniciar las primeras coordinaciones de campaña.

Precisamente ya se formó una comisión que verá la campaña para Lima, cuyo coordinador es Rennan Espinoza y tiene como principal tarea armar el plan de gobierno municipal.

Por otro lado, fuentes acreditadas de Juntos Por el Perú (JPP) señalaron que entre los voceados como prepostulantes a la alcaldía de Lima están la excongresista por el Frente Amplio y exintegrante de Nuevo Perú Indira Huilca, así como el exalcalde de Villa El Salvador Michel Azcueta.

“Un grupo de JPP está pidiendo que vaya como precandidato a Lima, pero hay que evaluar”, confirmó Azcueta. Hasta el cierre de esta edición, Huilca no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

Las mismas fuentes también refirieron que el alcalde de San Borja, Alberto Tejada, estaría evaluando su precandidatura por JPP, aunque igual es voceado para el puesto por AP.

Por su parte, el secretario general de JPP, Raúl del Castillo, informó que el 27 de noviembre el partido celebrará un congreso nacional, en el que tomarán decisiones sobre sus precandidatos.

“En el congreso nacional vamos a definir nuestra política electoral: con quién vamos a participar, si vamos a ir solos, en alianza con otro partido o movimiento inscrito y con qué candidatos podríamos contar”, dijo Del Castillo.

El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, si bien sostuvo que es prematuro hablar de quién será el candidato para Lima, manifestó que entre los militantes morados hay una tendencia por que los excongresistas Zenaida Solís y Daniel Olivares sean los precandidatos para este cargo.

“Es prematuro porque las elecciones internas se darán en mayo del 2022. Entre los militantes se habla mucho de Zenaida Solís y de Daniel Olivares. Es prematuro decir quién será nuestro candidato. Para el Partido Morado, cualquiera de los dos es una buena opción”, apuntó Pérez. No obstante, en diálogo con Olivares, este descartó participar en los comicios; mientras que Solís también señaló que no está entre sus consideraciones esta postulación.

Extraoficialmente se sabe que Daniel Urresti intentará por segunda vez llegar al sillón municipal. Incluso, está trabajando su plan de gobierno edil, según sus redes sociales.

El líder de Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga, quien hizo público su interés de postular a la alcaldía de Lima, anunció un pacto político con Renzo Reggiardo (PPS), quien será el precandidato al cargo de teniente alcalde por RP.

Así, se va componiendo la lista de los voceados aspirantes al sillón municipal de la capital para las elecciones del 2022.

APP y PL aún no definen precandidatos

El secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, dijo que mientras no haya inscripción formal de precandidatos y no se convoque a elecciones internas hay incertidumbre sobre los postulantes.

“Aún no hemos convocado para la inscripción de candidatos, no sabemos quiénes estarían dispuestos a presentarse. Mientras no haya una convocatoria formal, tendremos incertidumbre sobre las precandidaturas”, declaró Valdez.

El secretario regional de Cajamarca de Perú Libre, Jorge Spelucin, dijo que los comicios no han estado en la agenda y no hay una directiva al respecto ni del comité ejecutivo nacional ni del comité político.