María Agüero, quien dijo que el sueldo de congresista no le alcanza, tiene poca producción legislativa

María Agüero, tristemente recordada por señalar que el sueldo de congresista no le alcanza, tiene la menor producción legislativa entre los congresistas elegidos para representar a Arequipa en el Congreso de la República.

Los proyectos de la parlamentaria por Perú Libre están relacionados a mejoras salariales y de pensiones presentadas entre el 4 de octubre y el 11 de noviembre. El que quizás levanta más polvo busca “ el incremento progresivo de la pensión mínima y modifica la estructura de las contribuciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones (ONP)”. La propuesta se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional 009-2015 que obliga al Estado al incremento progresivo de la pensión mínima en un plazo de dos años. Agüero propone equiparar la pensión mínima (Ley 19990) fijada en S/ 500 con el sueldo mínimo (S/ 930).

En la actualidad, en el país existen 1 millón 600 mil afiliados aportantes y 546.123 pensionistas. Las aportaciones al 2015 eran de S/ 3.900 millones. No obstante, cubrir la planilla de todos los jubilados supone S/ 5.400 millones. La diferencia se cubre con el tesoro público. ¿Cómo incrementar la pensión mínima con este desfase? La parlamentaria propone la obligatoriedad del cobro a entidades morosas (38%), que supondría el incremento en la recaudación mensual de S/ 2.100 millones. No obstante, se tendría que modificar las contribuciones. El planteamiento es que el aporte mensual suba de 13% (de la remuneración percibida) a 20%. El trabajador contribuiría con el 7% y el empleador el 13%. Este último, a la fecha, no tiene participación en los aportes.

Su segunda propuesta es el proyecto que establece los criterios para la evaluación y reajuste de la remuneración mínima vital y su periodicidad.

Otros congresistas

Diana Gonzáles, con tres iniciativas en su haber, impulsa el proyecto de ley que propone cambios en los requisitos para ser ministro de Estado. La Constitución pone como condición mínima ser peruano de nacimiento y haber cumplido los 25 años de edad. La prerrogativa de la designación es propia del presidente. Para la parlamentaria, la valla debe ser más alta: ser bachiller con estudios superior universitario o técnico, contar con experiencia mínima de 5 años en gestión pública y tener como mínimo 30 años.

Asimismo, Jaime Quito, quien registra tres proyectos, propone prohibir la tercerización laboral. Explica que a la fecha hay 400.000 trabajadores en esa condición. Otra propuesta apunta a eliminar la suspensión perfecta. Todos sus proyectos actualmente están en comisión. “Se pueden presentar proyectos de ley en cantidades inmensas, pero lo que se debe medir es el impacto real”, dijo Quito.

En tanto, las cinco iniciativas del profesor Alex Paredes (Perú Libre) están relacionadas con mejorar las condiciones laborales o salariales de docentes. La que destaca es la que reconoce el 100% del aporte anual de la CTS de los trabajadores nombrados, contratados y auxiliares de instituciones educativas públicas. La ley, en la actualidad, solo reconoce el 14%. Los parlamentarios por Arequipa pusieron en evidencia el mal estado de los colegios públicos y exigieron la presencia de funcionarios de Pronied para analizar cada caso.

En el caso del congresista Edwin Martínez, tiene seis iniciativas, tres de las cuales son declarativas como el de la creación e implementación de albergues educativos en zonas alejadas del país.