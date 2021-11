Cueto sobre pedido de vacancia presidencial: “No es el momento adecuado porque no hay los votos”

El congresista de Renovación Popular (RP) José Cueto señaló que no es el momento adecuado para vacar al presidente de la República, Pedro Castillo, pues no se cuenta con los votos suficientes para que esta demanda proceda, en alusión a la moción anunciada por la parlamentaria Patricia Chirinos esta semana en el Legislativo. Sin embargo, consideró que servirá al menos para que el mandatario se acerque al hemiciclo a responder una serie de cuestionamientos.

En ese sentido, dejó en claro que su bancada no ha cambiado de posición respecto al desempeño del Ejecutivo y que, por más que ellos no han presentado la moción de vacancia, están de acuerdo que se llegue a ejercer un control político.

“Es cierto que el momento no es el adecuado, porque no se tienen los votos suficientes para la vacancia, si uno cree que con esto mañana o la próxima semana estamos vacando al presidente, no es así, salvo que pase algo en este Gobierno siempre nos sorprende y que obligue a hacerlo” , dijo en entrevista a Exitosa.

PUEDES VER: Patricia Chirinos asegura que ya tiene 26 firmas para presentar moción de vacancia

Castillo iría al Congreso a declarar

En esa línea, José Cueto recalcó que la admisión de la moción de vacancia permitirá que el presidente Castillo acuda al Congreso “a responder una serie de cosas” que no ha podido declarar en ningún medio de comunicación o rueda de prensa.

“Ningún medio ha tenido la posibilidad de sentarse con él en una rueda de prensa y se le pueda preguntar una serie de cosas que pasan en el país, y que no da cuenta de ello; s olamente cuando sale a una plaza y vocifera, grita con su populismo barato y habla de cosas que ni se cumplen ”, dijo el legislador de Renovación Popular.

Cabe mencionar que la bancada de RP se adhirió el viernes pasado a la iniciativa formulada por Chirinos, pese a que el vocero Jorge Montoya hace dos días había expresado lo contrario al no contar con las firmas necesarias.