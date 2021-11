Fiscalía busca determinar si hubo tráfico de influencias en caso Bruno Pacheco

Luego de más de once horas de diligencia en Palacio de Gobierno realizada por el Ministerio Público para recoger información sobre supuesta presión sobre la Sunat por parte del secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno pacheco, el fiscal Omar Tello declaró que no descarta tomar declaraciones al presidente Pedro Castillo.

“Si la investigación ve que el presidente tomó conocimiento de hechos, a través de los mecanismos necesarios vamos a tener que pedir también su declaración testimonial. Si se acredita que tenía conocimiento, si tenía anuencia o había un reporte que podría alcanzar. Pero, ojo, no estoy aseverando, siempre bajo línea de conjetura que es muy abierta. La investigación no se limita solo a lo que se conoce sino que se amplía conforme a la investigación”, manifestó Tello a RPP.

Agregó que en las diligencias Bruno Pacheco ha estado colaborando “como es lógico” y que el ingreso a Palacio de Gobierno se realizó sin altercados.

Tello dijo además que la tesis con la que ha partido el Ministerio Público en esta investigación es el delito de tráfico de influencias, aunque podría variar a patrocinio ilegal o cohecho, a medida que avance la pesquisa. No desechó la posibilidad de que se encuentren a otras personas involucradas de mayor o menor nivel jerárquico. “Eso es siempre latente”, acotó.

Obligada renuncia

Temprano, Bruno Pacheco había renunciado a ser el secretario general de Palacio de Gobierno. Las denuncias en su contra, por presuntas interferencias en los ascensos militares y en la Sunat para favorecer a privados, terminaron por decidir su salida.

“Renuncio al cargo con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente (Pedro Castillo) sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia”, escribió en su cuenta de Twitter. Y añadió: “No seré el pretexto de unos y otros para golpear al líder del gobierno del pueblo y la democracia”.

La clave

Tiempo. El coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof), Omar Tello, señaló que la investigación a Bruno Pacheco es de oficio y reservada y que, por ley, tiene un plazo de 60 días. El fiscal Marco Huamán Muñoz dirigió la diligencia en Palacio de Gobierno.