Sagasti sobre pedido de vacancia contra Castillo: “Me parece una aberración, no tiene ningún sentido”

El expresidente Francisco Sagasti criticó las intenciones que vienen desde el Congreso de la República para vacar al actual mandatario, Pedro Castillo, a poco más de sus 100 días de gestión. Esto, tras la moción impulsada por la legisladora Patricia Chirinos de Avanza País el último jueves 18 de noviembre en el Pleno para sacar del cargo a Castillo Terrones.

Al respecto, Sagasti señaló que tratar un pedido de vacancia presidencial por una incapacidad de gestión es algo “absolutamente extremo”. Asimismo, consideró que Pedro Castillo debería acabar sus cinco años de gobierno, luego de ganar las últimas elecciones presidenciales.

“Yo creo que este pedido de vacancia (no debería darse) simplemente porque este señor (Pedro Castillo) es incapaz. Me parece una aberración, no tiene ningún sentido . Me parece que lo hay que hacer es respetar las normas legales, hacer que su periodo concluya. Eso sí, se debe criticarlo, sugerirle cosas de tal manera que su gobierno funcione mejor, pero no decir que porque no me gusta este gobierno, lo saco ”, manifestó durante una entrevista en RPP este sábado.

En esa misma línea, el exjefe de Estado criticó la forma en que se ha utilizado la prerrogativa de la vacancia presidencial ya que, a su parecer, “ha sido caprichosa y no permite el desarrollo de las instituciones” en los últimos años.

“Nuevamente estamos en una situación de que si no me gustan los resultados electorales en los cuales yo he participado, entonces como no me gusta el resultado, hay que invalidarlo y sacar al señor que ganó”, exclamó.

Seguidamente, Francisco Sagasti añadió: “Es decir, no hay que respetar la voluntad popular. Este pedido de vacancia se supone y se hizo, y en la historia de nuestra Constitución, está referido a una posible incapacidad mental. La forma en que se ha utilizado últimamente ha sido caprichosa y normalmente no ha permitido el normal desarrollo de las instituciones democráticas ”.

Por otro lado, explicó que la normativa de la vacancia presidencial establecida en el artículo 113 de la Constitución no menciona que se debe vacar a un presidente por su incapacidad de gestión sino solo por “incapacidad mental” .