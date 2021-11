Patricia Chirinos: Nunca he conversado con Dina Boluarte sobre el tema de la vacancia

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, sostuvo que nunca conversó con la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, sobre su intención de presentar una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo en el pleno del Congreso. Esto ocurrió luego de que la legisladora Kelly Portalatino, de Perú Libre, acusara a Boluarte de una presunta conspiración contra el jefe de Estado.

Al respecto, Chirinos mencionó que hace más de un mes que no habla con Dina Boluarte y que dichas fotos difundidas, donde se les ve juntas, fueron tomadas tras las coordinaciones de trabajo con el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social (Midis), cartera asumida por la vicepresidenta.

“Yo no he conversado con Dina Boluarte sobre este tema (de la vacancia presidencial). Hace más de un mes y medio tuvimos conversaciones con su equipo de trabajo y mi equipo de trabajo en su ministerio por el tema de emergencia alimentaria, ollas comunes, Vaso de Leche y organizaciones de base. Nunca hemos conversado del tema político y menos de la decisión de presentar dicha moción”, manifestó a los medios de prensa este sábado.

En esa misma línea, la también tercera vicepresidenta del Parlamento añadió: “En realidad, les digo, no lo conversé con nadie. Este pedido (para la vacancia presidencial) ha sido una decisión personal mía”.

En otro momento, Patricia Chirinos se refirió a la moción presentada por la bancada de Perú Libre que busca destituirla de su cargo actual en la Mesa Directiva del Congreso.

“Sé que ya la presentaron y el día jueves (en el Pleno) la vamos a discutir. Aquí estoy, si me quieren atacar. No hay ningún problema, aquí estoy para responder. No le veo ningún sentido a esa propuesta de querer censurarme”, aseveró.

Dina Boluarte deslindó de los intentos de vincularla con la moción de vacancia

El último viernes, Dina Boluarte negó que tenga alguna vinculación con el pedido de vacancia contra Pedro Castillo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la vicepresidenta rechazó las insinuaciones propaladas sobre su presunta vinculación con el pedido de vacancia contra el jefe de Estado a poco más de 100 días de su gestión.