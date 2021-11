Keiko Fujimori se suma a los intentos golpistas contra el Ejecutivo

Los partidos de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga anunciaron ayer que sus agrupaciones apoyarán la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, que la viene elaborando la tercera vicepresidenta del Congreso y congresista de Avanza País, Patricia Chirinos.

“En Fuerza Popular creemos que este Gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”, tuiteó por la mañana Fujimori Higuchi.

Del mismo modo, y casi en paralelo, la bancada de López Aliaga, Renovación Popular, se sumó a este coro mediante un comunicado.

“Estamos convencidos de que la vacancia presidencial es la única herramienta democrática que permitirá alejarnos de esta crisis política y social a la que nos ha llevado el Gobierno de Pedro Castillo y sus aliados políticos”, manifestó el oficio difundido en Twitter.

Solo estas tres bancadas respaldan la destitución del mandatario. Tienen 43 congresistas. Para presentar la moción les basta con 26 firmas, pero para su admisión necesitan 52 votos a favor en el pleno. Les falta que se sumen ocho legisladores.

Y para concretar la vacancia requieren de 87 votos.

En vista de que Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Juntos por el Perú (JP), Podemos Perú, Somos Perú y Perú Libre se han pronunciado en contra, los aliados de FP no tienen los votos para vacar a Castillo, por ahora.

Las maniobras

Sin embargo, como anunció el vocero alterno de Renovación Popular, José Cueto, evalúan reducir el número de votos como requisito para destituir al jefe del Estado, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) resolvió en 2003 que la vacancia requiere el voto de dos tercios del total de parlamentarios hábiles.

Para el constitucionalista Luciano sería una burda maniobra cambiar las reglas de votación de la vacancia presidencial con el objetivo de sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno. “Cuando salió la propuesta de Cueto, respondí que no se puede hacer eso porque sería ir en contra del criterio del TC”, puntualizó López.

El otro camino, alertaron fuentes de la Comisión de Constitución, es que la oposición apele a suspender al presidente mientras le realicen un juicio político para inhabilitarlo. El artículo 114 de la Constitución, dice López, se refiere a ello y bastaría con que la mayoría simple de legisladores esté a favor.

Los tildan de golpistas

La moción ha generado indignación en el Ejecutivo. La congresista y ministra de Trabajo, Betssy Chávez, protestó contra los vacadores: “Se les va cayendo la pantomima de ser demócratas a los golpistas de campaña, que lejos de apostar por fortalecer el Estado piensan en intereses subalternos”.

Con esto, Chávez recuerda que en las elecciones generales 2021 Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País denunciaron que hubo fraude electoral para impedir la asunción de Pedro Castillo.

El partido de López Aliaga, mediante su vocero de bancada Jorge Montoya, lidera una comisión en el Congreso que investiga si hubo fraude en las elecciones 2021.

Sobre el fujimorismo, su lideresa Keiko Fujimori, cabe recalcar, firmó la Proclama Ciudadana en campaña, comprometiéndose con la gobernabilidad.

Incluso cuando el Congreso buscó censurar al presidente Francisco Sagasti también se opuso. “No vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque algún tipo de censura o vacancia”, expresó el 8 de marzo. Pero, como vemos, la hija del dictador Alberto Fujimori no honra su palabra actualmente.

“No sorprende que Fuerza Popular hoy decida por la vacancia. Han jugado con la democracia del país en los últimos años, blindando a ‘Los Cuellos Blancos’ y siendo cómplices del golpe de Manuel Merino”, les increpó la vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque.

Otro aliado. Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Foto: difusión

La censura de Chirinos

Patricia Chirinos, en tanto, guarda silencio. El oficialismo ha planteado una moción para que sea destituida de la mesa directiva, donde ella es tercera vicepresidenta.

“Hago un llamado a todos los congresistas a sumarse a esta iniciativa para defender la democracia de posiciones golpistas que no deben tener cabida”, exhortó Óscar Zea, de Perú Libre. Para censurar a Chirinos, la izquierda necesita de 66 votos. ❖

Maniobras que evalúan

Como no hay 87 votos para vacar a Pedro Castillo, el otro camino que buscan es suspenderlo. Para eso necesitan 66 votos.

Un intento de tercera vuelta

Enfoque por: Marylia Cruz, politóloga

Hemos abierto el escenario de que se hable de la vacancia como cualquier acción de control político en el debate diario, cuando es una medida excepcional. No creo que se apruebe, pero si así lo fuese, estamos condenando a que las elecciones pierdan peso y que la democracia representativa no funcione. Se está entrando en una espiral en que, al no tener claros los procedimientos, se pueda vacar a la máxima autoridad tan fácilmente. El Congreso actuaría a espaldas de la ciudadanía. Tenemos mil y un problemas, vacar al presidente es la salida más lenta. Si esto no prospera, no dudo que en su agenda inmediata esté nuevamente el recurso. Tienen la oportunidad de conversar, de demostrar que, vengan de la ideología política que vengan, son políticos diferentes. La ciudadanía quiere eso. ❖