Keiko Fujimori buscaría liderar la oposición tras anunciar apoyo a la vacancia presidencial, según analistas

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció el último viernes que la bancada fujimorista se adherirá a la moción de vacancia presidencial promovida por la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Patricia Chirinos. De esta manera, ratificó una vez más su oposición contra el Gobierno de Pedro Castillo, que predica desde la segunda vuelta electoral, cuando no quiso reconocer los resultados de las elecciones y alegó un supuesto fraude que no existió.

En esta ocasión, Fujimori argumentó que el Gobierno de Castillo demuestra una permanente incapacidad para conducir el país. Por ello, indicó que su bancada firmará el documento propuesto por Chirinos. “Se trata de principios y convicciones”, escribió en Twitter. Con ello, se suma a una nueva ofensiva de la derecha política.

“Ella se reafirma en su postura de oposición, en una postura fuerte contra el Gobierno. En ese sentido, busca liderar la oposición. Pero todavía no logra tener un liderazgo notorio. Su participación la veo como un estar presente en la oposición”, opinó el director de Vox Populi, Luis Benavente, a La República. Asimismo, el analista precisó que su presencia política en este asunto era previsible.

No obstante, el especialista contempló que este gesto no es significativo. En ese sentido, mencionó que el respaldo de la lideresa no impacta en las posturas de las demás bancadas del Congreso. “Creo que es algo insuficiente el apoyo de Keiko a la propuesta de Chirinos, que ha tenido una falta de coordinación política”, dijo.

“Es una actitud coherente con sus actuaciones”

“Nadie esperaba otra cosa de Keiko Fujimori”, comentó la politóloga María Paula Távara, quien coincide con Benavente. Para ella, la adhesión de Fuerza Popular al pedido de Chirinos es una postura consecuente que ha mantenido desde que perdió las elecciones. “Esto no es novedad. Esto parece ser una actitud coherente con sus actuaciones anteriores y no necesariamente sorpresiva”, explicó.

La analista política señaló que si bien el anuncio de Fujimori termina por influir en el número de adhesiones, su presencia política no necesariamente le aporta legitimidad al pedido de vacancia, que pertenece a su postura obstruccionista, “porque era lo esperable”. En esa línea, expresó que la oposición ya no es representada por Keiko Fujimori. Ahora lo comparte con dos organizaciones políticas (Renovación Popular y Avanza País) que pelean por ese liderazgo.

“Puede ser un intento de cobrar un espacio, pero no tendría que significar un liderazgo preponderante”, dijo Távara.

Fortalece el discurso de la vacancia

Para la politóloga Katherine Zegarra, el pronunciamiento de Keiko Fujimori fortalece el discurso de la vacancia presidencial. Según el análisis de la especialista, este asunto era apoyado por pocos congresistas. Ahora, cuenta con el apoyo de dos bancadas parlamentarias. En ese sentido, consideró esta iniciativa como un acto antidemocrático.